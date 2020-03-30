Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe; Ukkaşe bin Mihsan

Ukkaşe bin Mıhsan birçok gazveye katıldı. 627 yılında Esedoğulları üzerine misilleme olarak gönderilen kırk kişilik müfrezeye kumandan tayin edildi. Gamre Seriyyesi diye bilinen bu seferde düşman kaçtığı için çarpışma gerçekleşmedi fakat bir miktar ganimet elde edildi.

630 yılında keşif amacıyla yapılan Cinâb Seriyyesi'ni de komuta etti. Peygamber Efendimiz onu Sekâsik ve Sekûn bölgelerine zekât memuru ve davetçi sıfatıyla yolladı.