Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe; Ukkaşe bin Mihsan
Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe; Ukkaşe bin Mihsan
Ukkaşe bin Mihsan'ın, Hz. Peygamberin kendisine verdiği bir hurma dalıyla müşrikleri bozguna uğrattığını biliyor muydunuz? İslam ile şereflenen ilk Müslümanlardan olan Ukkaşe bin Mihsan, gösterdiği kahramanlıklarla tanınırdı. Peygamber Efendimiz kendisiyle övünür, onun için "Arapların en iyi süvarisi bizdedir" derdi. Bedir, Uhud, Hendek dahil bütün savaşlara katıldı. Peki, Ukkaşe bin Mihsan cennetle nasıl müjdelendi?
Giriş Tarihi: 30.03.2020
08:49
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
09:08