İçimizdeki düşman: Riya

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🔸 Saygınlık kazanma, kabul görme, kendini tatmin etme gibi manalara delalet eden riya, insanın var olduğunu görünme kültü üzerinden tarif etmesi olarak kabul edilir.

🔸 Bilhassa ibadetler üzerinde gerçekleşen bu eylem, kişinin amellerini yediği gibi onu manen aşağıya çekerek tatminsizlik ve aldatıcı duygulara sürükler.

Dini konularda yol gösterici cevaplar