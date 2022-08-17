Dini konularda yol gösterici cevaplar
Müslüman olarak yaşarken bazen bazı konularda içtihata ihtiyaç duyarız. Aklımıza bir soru takılır ve onun cevabını bulmak, hayatımızı onun üzerine şekillendirmek isteriz. Faizle ilgili ya da namaz kılmakla ilgili bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini bilemeyiz. Tam bu noktada aklınızdaki düşüncelere cevap olacak soruları sizler için derledik. Bu dosyamızda; faiz yemenin günahı, kaza namazlarında okunacak dualar, zekatla ilgili bilgiler yer alıyor.
Giriş Tarihi: 17.08.2022
08:12
, Müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartıdır. Her Müslümanın öncelikle bilmesi gereken bilgilerin, ferdî hayatında devamlı yüz yüze kaldığı problemlerin cevaplarını içermektedir. İlmihal cevaplarından, sizler için bir seçki hazırladık. VAV TV'de yayınlanan "İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri" programında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar'ın
Soru: Faiz yemenin günahı nedir?
Günahlar iki türlüdür. Bunlar Dr. Hüseyin Kayapınar: büyük günahlar ve küçük günahlardır. Allah'ın (CC) Kur'an-ı Kerim'de yasakladığı fiilleri işlemek veya emrettiği şeyleri yapmamak, terk etmek büyük günahtır. Faiz yemek de büyük günahtır.
Soru: Düğünde takılan takılar kime aittir? Kayınbaba, gelinin rızası olmadan takıları düğün masrafı için kullanabilir mi?
Bu konuda örf, belirleyicidir. Aslında takı takmak bir hibe yani hediyedir. Dr. Hüseyin Kayapınar: Kime hibe verilmişse o, onun malıdır. Ama bazı yörelerde farklı örfler var. Özel örfü olan yerlerde o örfe itibar edilir. Fıkıhta, adet ve örf hakem kılınır. Yani insanlar arasında bir anlaşmazlık olduğunda ve anlaşmazlıkla ilgili ayet ve hadis yoksa o beldedeki konuyla ilgili örfe göre hareket edilir. Normalde düğünlerde erkeğe takılan erkeğin, geline takılan gelinin malı oluyor. Ama farklı bir örf varsa, o örf uygulanır. Örfün dışında kayınpeder, gelinin elinden bunu zorla alıp da düğün masraflarına harcayamaz.
Soru: Bir adam, eşine kavgadan sonra "sen benim dünya ahiret bacımsın" dediğinde o evlilik devam ettirilir mi?
Bu sözü boşama niyetiyle söylemişse o bir boşama olarak kabul ediliyor. Bu durum öfke haline veya normal hale göre değişebiliyor. Tartışmanın derecesini bilmediğimiz için detayına giremeyiz. Ancak böyle bir laf Dr. Hüseyin Kayapınar: boşama niyetiyle söylendiyse bu dinen boşamadır.
Soru: Havalimanında çalışıyorum. Uçağa alınması yasak olan eşyaları çöp kutularına atıyoruz ve imha ediyoruz. O eşyaları kullanmak caiz midir?
Bunlar çöpe atıldığına göre artık sahibinin olmaktan çıkmış. Bazı insanlar çöplerden malzeme toplayıp para kazanıyorlar. Onlar o çöpleri toplamasalar o eşyalar çöplüğe gidecek. Bu çöpe atılan malzemeleri de insanlar kullanmazsa çöplüğe gidecek. Dolayısıyla eğer sahiplerine bu malları geri vermek mümkünse verilmelidir. Bunları emanete vermek gibi bir sistem yapılsa güzel olur. Ama bunu yapmıyorlar. Dr. Hüseyin Kayapınar: Geri vermek mümkün değilse, telef olacaksa alabilirler ya da fakir birine verebilirler.
Soru: Evim, arabam yok ve kirada oturuyorum. Evimi sattım ve o para hesabımda. Zekât düşüyor mu?
Üzerinden Dr. Hüseyin Kayapınar: bir sene geçmiş ve nisabı aşmışsa zekâtını verecektir.