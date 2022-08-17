Dini konularda yol gösterici cevaplar

İlmihal, Müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartıdır. Her Müslümanın öncelikle bilmesi gereken bilgilerin, ferdî hayatında devamlı yüz yüze kaldığı problemlerin cevaplarını içermektedir. VAV TV'de yayınlanan "İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri" programında izleyicilerden gelen soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplarından, sizler için bir seçki hazırladık.

Soru: Faiz yemenin günahı nedir?

Dr. Hüseyin Kayapınar: Günahlar iki türlüdür. Bunlar büyük günahlar ve küçük günahlardır. Allah'ın (CC) Kur'an-ı Kerim'de yasakladığı fiilleri işlemek veya emrettiği şeyleri yapmamak, terk etmek büyük günahtır. Faiz yemek de büyük günahtır.