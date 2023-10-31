Filistin direnişinin sembolü: Anahtar
Anahtar, kapıları kitleyerek korunmak veya kilitleri açarak özgürlüğe kavuşmanın yöntemidir. Bu nedenle güvende olma, kurtulma ve özgürlüğün simgesi olarak görülür. İsrail işgalindeki Filistin topraklarında ise ayrı bir manası vardır. Abluka altında yaşamını sürdürmeye çalışan Filistinlilerin, zorla koparıldıkları evlerine dönüş ümitlerinin sembolüdür. Anahtarı b
oyunlarında mermi gibi taşırken yaşadıkları acılar ise yüreklerinde derin bir iz olarak kalır.
Giriş Tarihi: 31.10.2023
12:32
Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
12:36
ANAHTAR KAVRAMI
🔸 Ev, araba, sandık gibi
kişisel ve değerli eşyalarını saklamak, güvende tutmak isteyen insanlar, kilit sistemi kullanır. Kilitli kapı ve kapakları açmak için ise anahtarlara ihtiyaç duyulur.
🔸 Aynı şekilde
suçluların, esirlerin bileklerine takılan kelepçeler, ayaklarına bağlanan prangalar kilit ile kapatılır ve bu şekilde insanların özgürlükleri kısıtlanır yahut engellenir. Kapıları kitleyerek korunmanın ve kilitleri açarak kurtulmanın yöntemi anahtarlardır. Bu nedenle anahtar; korunma, kurtulma ve özgürlüğün simgesi olarak görülür.
FİLİSTİN İÇİN ANAHTARIN ANLAMI
🔸 İsrail işgalindeki
Filistin topraklarında ise anahtarın ayrı bir anlamı vardır. Özgürlükleri için mücadele eden Filistinlilerin, zorla çıkarıldıkları evlerine bir gün geri dönme ümitlerini sembolize eder.
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Ellerinde tuttukları, boyunlarında taşıdıkları anahtarları ile Filistinliler, yuvalarını geri alma ümitlerini diri tutar. 1948 yılında zorla göç ettirildikleri topraklarına tekrar yerleşebilmenin simgesidir.
Filistin'in simge şehirleri
NEKBE GÜNÜ
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14 Mayıs 1948'de işgalci İsrail, Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etti. Siyonistler, 750 binden fazla Filistinliyi evlerinden etti. Yurtlarına el konulan Filistinliler, tüm dünyanın gözü önünde zorla göç ettirildi.
🔸 İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi üzerine
15 Mayıs, Büyük Felaket anlamına gelen Nekbe günü olarak ilan edildi.O tarihten itibaren hala Siyonist Yahudi çeteleri, Filistinlileri yaşadıkları coğrafyadan göç etmeye zorluyor.
NEKBE GÜNÜ NELER OLDU?
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İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için yıllardır devam eden felaketlerin başlangıcıdır. Filistinlilere ait 675 köyün yok edildiği 1948 yılından bu yana işgalci İsrail, Doğu Kudüs ve Batır Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa etmektedir.
🔸 İşgalden önce bölgedeki
Yahudi toprakları yüzde 5'i geçmezken şu anda toprakların yüzde 85 gibi yüksek bir kısmına el koymuş durumdadır. Filistin nüfusunun yüzde 67'sinin vatanlarından zorla sürüldüğü olayda, dünya geneline göç etmek zorunda olan mültecilerin sayısı 6 milyonu aşmıştır.
ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜ
🔸 Nekbe günü ile birlikte İsrail kurulduktan sonra
Müslüman köy ve mahallelerine, gece baskınları yapar. Baskınlara karşı kendilerince yöntemler geliştiren Filistinliler, geceleri kapılarını kilitleyip dağlara çıkmaya ve gündüzleri evlerine dönüp hayatlarını devam ettirmeye çalışır.
🔸 Bir sabah geri döndüklerinde ise
evleri ve köylerinin yakılıp yıkılmış olduğunu görürler. Ellerinde yalnızca kapılarının anahtarları kalan masum insanlar, o günden sonra anahtarları, "özgürlük mücadelesinin sembolü" olarak kullanır. "Kutsal emanet" gibi korudukları anahtarları nesiller boyu aktarır.
Filistin'in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm