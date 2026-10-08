Filistin direnişinin sembolü: Anahtar

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ANAHTAR KAVRAMI

🔸 Ev, araba, sandık gibi kişisel ve değerli eşyalarını saklamak, güvende tutmak isteyen insanlar, kilit sistemi kullanır. Kilitli kapı ve kapakları açmak için ise anahtarlara ihtiyaç duyulur.

🔸 Aynı şekilde suçluların, esirlerin bileklerine takılan kelepçeler, ayaklarına bağlanan prangalar kilit ile kapatılır ve bu şekilde insanların özgürlükleri kısıtlanır yahut engellenir. Kapıları kitleyerek korunmanın ve kilitleri açarak kurtulmanın yöntemi anahtarlardır. Bu nedenle anahtar; korunma, kurtulma ve özgürlüğün simgesi olarak görülür.