Sağlam bir evlilik nasıl olur? Saliha Erdim - Bölüm 2

Saliha Erdim Hanımefendi ile sohbetimizin ikinci bölümünde Sağlam bir evlilik nasıl olur? Maddiyat evlilikte ne kadar önemli? Temelin sağlam olabilmesi için İmkânlara ne ölçüde odaklanmamız gerekiyor? Para istikbal olabilir mi? Evlilik paraya, konfora, lükse, indirgenecek kadar basit bir şey mi? Hayat birilerinden gördüğümüzle yönetilecek kadar ucuz mudur? konularını irdeledik.

Eşler birbirine neden tahammül edemiyor? - 1. Bölüm

Özge Özkul: Teknolojinin hızla geliştiği bir çağdayız. Bu çağ ne yazık ki kolaylıkla beraber konforu da ardında getirdi; konfor alanlarımızın dışına pek çıkmak istemeyen bireyler olarak artık birbirimizle iletişim kurmakta dahi zorlanıyoruz. Bu durum aile huzurumuzu ve bütünlüğünü nasıl etkiliyor? Ne gibi tehlikeler var ve hangi önlemleri almamız lazım?

Saliha Erdim:Bir hocamız; "razı olduğu yer insanın cennetidir" demişti, oradan çıkmak istemez. Bizi rahata, konfora, duygularımızı dolu dolu yaşamaya sevk ettiren mesajlarla hemhal olduğumuz zaman, aklı düşündürecek unsurlar devreden çıkıyor.

Şu nefes alıp verdiğimiz havanın yüzde yüzlük bir kapasitesi var. Yüzde 78 azot yüzde 21 oksijen yüzde 2 karbondioksit, su buharı diye değerlendiriyoruz. Bu yüzde yüzlük kapasite değişmiyor ama içindeki oranlar değişiyor. Oksijen azaldıkça azot, karbondioksit artıyor. O zaman ne oluyor?

Benim yüzde yüzlük zaman kapasitem alma, öğrenme kapasitem, beni duygularımı besleyecek bir kanala bir tarafa sevk ettiğinde o zaman ben farkında olmadan hakikate sırtımı dönmüş oluyorum. Kolayı seçmiş oluyorum. Öyle olunca mesela; genç kızlar evlenirken öyle ilginç taleplerle eş adayını değerlendiriyorlar ki; evi olacak arabası olacak yakışıklı olacak kendisini iyi yaşatacak…