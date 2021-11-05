Saliha Erdim - Eşler birbirine neden tahammül edemiyor? - 1. Bölüm

Saliha Erdim Hanımefendi'yi aslında hepiniz yakinen tanıyorsunuz. Kendisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Aile Danışmanlığı ve Eğitimi bölümü yüksek lisans mezunu... Pek çok dergide yazılar kaleme aldı. Aile Okulu ve Hanımefendi isimlerinde radyo programları hazırlayıp, sundu. Başarılarından ötürü radyo programı dalında "Aile İçi İletişim Medya Etik Ödülü"nü aldı. TRT Diyanet TV'de yayınlanan "Aile Bağları" programını hazırlayıp sundu. Yayınlanmış iki kitabı bulunuyor. "Kendime Yardım Etmek İstiyorum" ve "Eşimi Anlamak İstiyorum."

Şu anki öncelikli hedefi İngilizce'yi ana dili gibi öğrenmek ve İngilizce sunum yapabilmek. Hatta hocamız gelecek hedefleri arasına Profesör olmayı da eklediğini belirtiyor bizlere. Her ne kadar yoğun olması, süreci biraz ileri tarihlere atsa da bunu başaracağından emin. Bu azmi de bizi o kadar çok motive etti ki, bizim gözümüzde zaten kendisi profesör unvanının çok daha ötesinde... Fazla uzatmadan sohbetimizi başlatalım. Keyifli okumalar ve izlemeler. 😊

Özge Özkul: Sizin anlatımlarınız olsun, seminerleriniz olsun elimden geldiğince takip eden, sesinizi duyunca huzur bulan, her sözünüzü iyice kavramaya çalışanlardan biriyim. Öncelikle nacizane merakım olarak, şu an Saliha Hocam neler yapmakta, hayatı nasıl geçiyor diye sormak istiyorum. Yeni programlarınız veya kitap çalışmalarınız var mı?

Saliha Erdim Hanımefendi: Bu dünyaya, ne zaman ahirete gideceğimizi bilmeyerek geldik. Herkes muhtelif aşamalarda ömür yolculuğunu tamamlıyor ve asıl yurduna dönüyor. Rabbime (CC) şükürler olsun – hakkını veremeyiz ama verenlerden eylesin inşallah - bu yaşa kadar geldik. İki kitabım vardı, üçüncü kitabın son bitiş hazırlıklarını yapıyorum. Kitap kampındayım.

◾ Sözlerimin tamamı ilk önce kendime… Asıl öğrenmesi gereken asıl kendisini çekip çevirmesi gereken asıl ders alması gereken kişi benim. Sadece dinim bana; bildiğini anlat diyor. Ben de nacizane bildiğimi anlatmaya çalışıyorum. Rabbim (CC) hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun inşallah. (Amin)

◾ Konferanslar devam ediyor. Youtube üzerinden eğitimlerimiz oluyor. Danışmanlık yapıyorum. Ömrümüzü doldurmaya çalışıyoruz, Rabbim (CC) kabul buyursun inşallah. (Amin)

Özge Özkul: Kitabınız yakın bir süreçte mi gelecek?

◾ Evet. Çünkü yaklaşık, 5 yıldır elimde. Her sene bir - iki kere kampa giriyorum. Çok kolay kitap yazamıyorum. Benim için kitap, öyle kitap olsun diye çıkarılacak bir şey değil. Okuyan insanların zihnine insana, hayata, ilişkilere dair; doğru algı, anlayış ve bilgileri aktarmaya çalışıyorum.

◾ Çok üstünde duruyorum çünkü her düşünce beyinde yeni ufuklar açıyor. Her söz beyinde yeni kapılar açıyor. O yüzden de bunun hayırlı olması ve Rabbimizin (CC), güzel Resulü'nün (SAV) razı olacağı bir çizgide olması için çaba sarf ediyorum. Rabbim (CC) hayırla neticelendirsin inşallah. (Amin)

Tamamını izlemek için tıklayın