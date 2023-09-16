Sultan Abdülhamid'in eğitim faaliyetleri

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE EĞİTİM

🔹 Osmanlı tarihinin en önemli eğitim hamlesi, Sultan II. Abdülhamid döneminde yapılır. Okula ehemmiyet veren Abdülhamid, eğitim - öğretimde merkeziyetçi ve kurumlar arası denge üzerine kurulu bir siyaset izler.

🔹 Yeni okullar açılması noktasında devlet, mali destek sağlar ve özellikle eğitimin Anadolu'nun her köşesine ulaşması amaçlanır. 1878 yılından itibaren imparatorluk topraklarının tamamında eğitim faaliyetleri yaygın bir şekilde görülmeye başlar.

🔹 İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimin hemen her alanında okullar açtıran II. Abdülhamid, ülkenin bekası için eğitimli nesillere ne kadar ehemmiyet gösterdiğini gözler önüne serer.

🔹 Dünyanın önde gelen devletlerinin eğitim ile büyük güçler haline geldiğini gören sultan, tüm ülkede okullaşmayı amaçlayarak büyük bir hamleye imza atar. Böylece ülkenin kalkınması, büyük güçler ile rekabet edebilmesi için önemli bir adım atmış olur.

Sultan II. Abdülhamid'in Türkçeye tercüme ettirdiği eserler