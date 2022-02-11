Sultan II. Abdülhamid'in Türkçeye tercüme ettirdiği eserler

📌 Sultan'ın tür olarak en beğendiği eserler polisiye romanlar ve seyahatnamelerdir. Muhtelif türlerde çevrilen eserlerin sayısının bin beş yüzün üzerinde olduğu tahmin edilir. Bunların bir kısmı Yıldız Yağması sırasında yok olur. Kitaplara dair ciddi bir sevgisi olan Sultan II. Abdülhamid, bazı günler gününün çoğunu kütüphanesinde geçirir, devlet meselelerini de burada ele alırdı.

Yıldız Yağması nedir?

31 Mart İsyanı neticesinde Yıldız Sarayı'nı isyan eden Hareket Ordusu Yıldız Sarayı'nı yağmalar. Bu elim olay "Yıldız Yağması" olarak adlandırılır.

Sultan Abdülhamid'in Kütüphanesi'nin içeriği

- Osmanlı ile ilgili Batı dillerinde yayınlanan eserler

- Avrupa'da yayınlanan önemli gazeteler

- Roman ve hikaye kitapları

- Coğrafya kitapları ve seyahatnameler

📌 Bilhassa bu eserler sayesinde II. Abdülhamid, tüm dünya milletlerinin düşünce yapılarını, eksiklerini ve tarihlerini öğrenir. Siyasi çalışmalarını bu bilgiler üzerine temellendirir.

Abdülhamid'in desteklediği kültür sanat faaliyetleri