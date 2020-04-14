Sultan Abdülhamid döneminde yapılan tıbbi faaliyetler

Pasteur her ne kadar tüm devlet başkanlarına mektup yazmış olsa dahi beklediği ilgiyi görememişti. Herhangi bir devletten destek alamayan Pasteur, Avrupa'daki tıp otoriteleri tarafından da kabul edilmemişti. Tam bu zor zamanlarda Sultan Abdülhamid, insanlığa büyük bir hizmet sunan Pasteur'ü yalnız bırakmadı ve yapmış olduğu bu keşfe mükafat olarak en yüksek devlet liyakat madalyası olan 1. Dereceden Mecidi nişanı hediye etmiş ve açacağı enstitü için de 10 bin frank para yardımında bulunmuştu.