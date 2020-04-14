Sultan Abdülhamid döneminde yapılan tıbbi faaliyetler
Sultan Abdülhamid döneminde yapılan tıbbi faaliyetler
Sultan Abdülhamid'in padişahlığı, (1876-1909) Avrupa'da modern tıbbın gelişiminin hız kazandığı ve büyük buluşların olduğu döneme rastlar. Abdülhamid, dıştan gelen tehlikeler ve iç siyasetteki karışıklıklar neticesinde yıkıma doğru giden Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmaya çalışırken Batı'daki gelişmeleri de yakından takip etti. İlmi çalışmalar yapan bilim insanlarını desteklemenin yanında, modern sağlık müesseselerinin temellerini de attı. Sultan, hem yurt içi hem de yurt dışında yaptığı tıbbi faaliyetlerle modern tıbbın hamisi haline geldi. İşte, Abdülhamid döneminde yapılan bütün tıbbi faaliyetlerin ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 14.04.2020
16:49
Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
12:28
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