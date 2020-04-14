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Sultan Abdülhamid döneminde yapılan tıbbi faaliyetler

Sultan Abdülhamid'in padişahlığı, (1876-1909) Avrupa'da modern tıbbın gelişiminin hız kazandığı ve büyük buluşların olduğu döneme rastlar. Abdülhamid, dıştan gelen tehlikeler ve iç siyasetteki karışıklıklar neticesinde yıkıma doğru giden Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmaya çalışırken Batı'daki gelişmeleri de yakından takip etti. İlmi çalışmalar yapan bilim insanlarını desteklemenin yanında, modern sağlık müesseselerinin temellerini de attı. Sultan, hem yurt içi hem de yurt dışında yaptığı tıbbi faaliyetlerle modern tıbbın hamisi haline geldi. İşte, Abdülhamid döneminde yapılan bütün tıbbi faaliyetlerin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 14.04.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021 12:28
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Abdülhamid’in bilim insanlarına verdiği destekler
Abdülhamid’in bilim insanlarına verdiği destekler

Abdülhamid, padişahlığı boyunca insanlığa faydalı buluşlara imza atan şahıs ve kurumlardan desteğini esirgemedi. Devrin meşhur isimlerinden Parisli kimyager Louis Pasteur de Abdülhamid'in yardımlarına mazhar olmuş bir bilim insanıydı. Pasteur, 1885 yılında laboratuvarında yaptığı çalışmalar ile kuduz hastalığının tedavi yöntemini buldu. Aşıyı uygulamak ve yaygınlaştırabilmek isteğinde olan Pasteur, kuracağı enstitü için bütün devlet başkanlarına mektup yazıp yardım talebinde bulundu.

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Sultan Abdülhamid, insanlığa büyük bir hizmet sunan Pasteur'ü yalnız bırakmadı
Sultan Abdülhamid, insanlığa büyük bir hizmet sunan Pasteur'ü yalnız bırakmadı

Pasteur her ne kadar tüm devlet başkanlarına mektup yazmış olsa dahi beklediği ilgiyi görememişti. Herhangi bir devletten destek alamayan Pasteur, Avrupa'daki tıp otoriteleri tarafından da kabul edilmemişti. Tam bu zor zamanlarda Sultan Abdülhamid, insanlığa büyük bir hizmet sunan Pasteur'ü yalnız bırakmadı ve yapmış olduğu bu keşfe mükafat olarak en yüksek devlet liyakat madalyası olan 1. Dereceden Mecidi nişanı hediye etmiş ve açacağı enstitü için de 10 bin frank para yardımında bulunmuştu.

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Gözlem amacıyla Paris'e bir heyet gönderdi
Gözlem amacıyla Paris'e bir heyet gönderdi

Yalnızca ödüllendirmeyle kalmayan Osmanlı Devleti, ayrıca bu alanda yapılan çalışmaları yakından izlemek amacıyla 1886 yılında Tıbbiye Mektebi Dâhiliye Muallimi Dr. Aleksander Zoeros Paşa başkanlığında, Veteriner Hekim Hüseyin Hüsnü ve Zooloji Muallimi Dr. Hüseyin Remzi Beylerden oluşan üç kişilik bir heyeti Paris'e Pasteur'ün yanına gönderdi.

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Abdülhamid'in yaptığı destekler Fransız basınında büyük bir yankı uyandırdı
Abdülhamid'in yaptığı destekler Fransız basınında büyük bir yankı uyandırdı

Pasteur, Abdülhamid'in kendisine yaptığı ihsanların, diğer devlet adamları tarafından yapılmadığını heyete minnettarlıkla bildirmişti. Sultanın yaptığı bu yardımlar Fransız basınında da büyük bir yankı buldu. Gazeteler ve dergilerde, Pateur'e böylesine bir yardım yapan tek devlet adamı olduğundan sıkça bahsedildi.

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Pasteur, çok önemli bir buluş yapmasına karşın ırkçılık temelli fikirlerden ötürü Almanlardan hiçbir destek görememişti. Bilim insanı, Abdülhamid'in bu ilgisini hayatı boyunca minnetle andı. Sultan ise desteğini Pasteur vefat ettikten sonra dahi sürdürdü. Abdülhamid, Pasteur'un ölümünden sonra insanlığa hizmetinden dolayı Fransa'da Pasteur hatırasına dikilen heykel için bin frank para yardımında bulundu.

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