Sultan Abdülhamid'in mirası öncü kurum; Bakteriyolojihane-i Şahane
Sultan Abdülhamid'in mirası öncü kurum; Bakteriyolojihane-i Şahane
Üç kıtanın hükümdarı olan Sultan II. Abdülhamid, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen hamlelere imza attı. Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmak için çabaladı, mücadele etti. Bu hamlelerinden biri de günümüzdeki hastanelerde bulunan mikrobiyoloji servislerin temelini oluşturan Bakteriyolojihane-i Şahane idi. İşte Osmanlı'nın ilk bilimsel araştırma kurumu olan Bakteriyolojihane-i Şahane hakkında bilinmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 19.06.2019
09:33
Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
09:44