Abdülhamid'in İstanbul'a miras bıraktığı üniversiteler
Abdülhamid'in İstanbul'a miras bıraktığı üniversiteler
Şartlar ne olursa olsun eğitim konusunu asla ihmal etmeyen Sultan II. Abdülhamid, açtırdığı mekteplerle eğitim alanında zihinlerin dönüşümünü sağladı. Günümüzdeki birçok üniversite o dönemde inşa edilmişti. Bunlardan bazıları İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi'ydi. Sizler için bu okulların öyküsünü derledik.
Giriş Tarihi: 24.07.2019
16:04
Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
11:03