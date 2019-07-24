Abdülhamid'in İstanbul'a miras bıraktığı üniversiteler

Yükseköğretim kurumu olarak kurulması planlanan Darülfünun sınıflar, kütüphane, laboratuvar ve müzeden oluşacaktı. 1863 yılında ilk dersi Kimyager Derviş Paşa'nın vermesiyle Darülfünun 'da eğitim başlar. Derviş Paşa, ilk derste fizik ve kimyanın amacı, havanın özellikleri ve elektriğin de yer aldığı konuları halkın anlayabileceği şekilde anlatır. İnşaatı 1865'te tamamlanan Darülfünun binası ise Maliye Nezareti'ne verilir ve Darülfünun geçici olarak Çemberlitaş'taki Nuri Paşa Konağı'na taşınarak 19 Nisan 1865'te konferanslara başlanır. Ancak bina, Avrupa'dan getirilen tüm ders araçları ve kitaplarıyla birlikte çıkan bir yangında yok olur. Böylece ilk Darülfünun, düzenli derslere bile başlanamadan kapanır.