Abdülhamid’in desteklediği kültür sanat faaliyetleri

Osmanlı tarihinde müzecilik tarihinin temelleri 1846'da Mecmua-i Âsar-i Atika adlı ilk müze ile atıldı. Bu müzede Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler bir araya toplandı.

1869 yılında kurulan Müzehâne-i Şâhâne ile yeni bir müze açıldı ve 1881 yılında müdürlüğüne Osman Hamdi Bey getirildi.