Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitim veren 5 yüksekokul

Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışı ile birlikte, Mekteb-i Mülkiye'nin yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Öğrenim süresi beş yıla çıkarılan ve Mekteb-i Mülkiye-i Şahane ismi verilen okulun ilk üç yılına rüştiye mezunlarının, son iki yılına ise sultani mezunları ile o derece bilgiye sahip oldukları sınavla tespit edilenlerin kabul edilmesi kararlaştırıldı. 1883 yılında yatılı hale getirilen okul II. Meşrutiyet'e kadar mevcut yapısını korudu.