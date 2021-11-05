Saliha Erdim - Eşler birbirine neden tahammül edemiyor? - 1. Bölüm

Fikriyat olarak birbirinden değerli isimlerle, mühim konuları konuştuğumuz programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde nahifliğiyle, anlatımlarıyla, sesini duyunca çok mutlu olduğumuz; sözleriyle, tavsiyeleriyle kalbimize dokunan değerli bir hanımefendiyi ağırladık. Saliha Erdim hocamızla aileyi, pandemi döneminde eşlerin neden birbirine tahammül edemediğini, ailede huzuru nasıl oluşturmak gerektiğini, imkansızlıklarla huzursuzluğun ilgisi olup olmadığını, iletişimsizliğin aile kurumuna nasıl etki ettiğini ve aile içi şiddete maruz kalan bireylerin sosyal yaşamda tekrar hayatlarını nasıl geri alabileceğini konuştuk. Keyifli izlemek keyifli okumalar dileriz.

Saliha Erdim Hanımefendiyi aslında hepiniz yakinen tanıyorsunuz. Kendisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Aile Danışmanlığı ve Eğitimi bölümü yüksek lisans mezunu... Pek çok dergide yazılar kaleme aldı. Aile Okulu ve Hanımefendi isimlerinde radyo programları hazırlayıp, sundu. Başarılarından ötürü radyo programı dalında "Aile İçi İletişim Medya Etik Ödülü"nü aldı. TRT Diyanet TV'de yayınlanan "Aile Bağları" programını hazırlayıp sundu. Yayınlanmış iki kitabı bulunuyor. "Kendime Yardım Etmek İstiyorum" ve "Eşimi Anlamak İstiyorum."

Şu anki öncelikli hedefi İngilizce'yi ana dili gibi öğrenmek ve İngilizce sunum yapabilmek. Hatta hocamız gelecek hedefleri arasına Profesör olmayı da eklediğini belirtiyor bizlere. Her ne kadar yoğun olması, süreci biraz ileri tarihlere atsa da bunu başaracağından emin. Bu azmi de bizi o kadar çok motive etti ki, bizim gözümüzde zaten kendisi profesör unvanının çok daha ötesinde... Fazla uzatmadan sohbetimizi başlatalım. Keyifli okumalar. 😊

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