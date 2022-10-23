Yazı yazmanın olumlu etkileri
İnsan muhtelif şekillerde kendisini ifade eder. Yazmak da bu yollardan biri, en sessizidir. İlhan Berk yazmayı, "Yazmak sessizliği kanatmak hepsi bu." cümlesi ile tarif eder. Bir öğrenme biçimi olmasından tutun da duyguları aşikar etmeye kadar pek çok farklı manaya gelen yazmak aynı zamanda iyileştirici güce sahip bir rahatlama biçimidir. Sizler için yazmanın olumlu etkilerini derledik.
Giriş Tarihi: 23.10.2022
10:24
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
11:01
🔶 Günümüz dünyasında
Bu durumla ilgili Van der Meer ve çalışma arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı çalışmada çocuk, genç ve yetişkinlerle anlatmak istediklerimizi genellikle dijital ortamda klavye kullanarak yazarız. elle yazma ile klavyede yazmanın bellek üzerindeki etkileri incelendi.
🔶 Araştırmaya katılan kişiler, önce kendilerine verilen sözcükleri
Sonrasında kelimeleri klavye ile yazarak bilgisayara aktadılar. Verilen bu işlemleri yerine getirdikleri sırada beyin görüntüleme teknikleri ile katılımcıların beyin aktiviteleri izlendi. dijital kalem ile dokunmatik ekran üzerine yazdılar.
Roman yazmak isteyenlerin bilmesi gereken terimler
🔶 Sonuçlar,
elle yazmanın klavye ile yazmadan farklı olarak öğrenme, bellek, dil ve görsel algı gibi bilişsel süreçler ile ilişkili olan sinir ağlarını aktivite ettiğini gösterdi.
🔶 Yazı yazarken el hareketlerinin çok hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bu nedenle yazarken beyindeki
Bu durum bilgilerin beyne kaydedilmesini yani öğrenilmesini de kolaylaştırıyor. duyusal ve motor becerilerle ilgili bölgeler birlikte etkinleşiyor.
Yazmanın iletişime katkısı
🔶 Konuşmanın aksine yazarken, aklınızdan geçenleri tarif edebilmek için
hangi kelimenin yazınıza uygun olacağını nasıl ifadeler kullanacağınıza dair dil arayışları içine girersiniz. Bu size kendinizi daha iyi ifade edebilmek için fırsat oluşturur ve ifade yeteneğinizi geliştirir.
🔶 Yeni kelimeler kullanmak ister ve farklı konularda farklı kelimeler kullanmayı alışkanlık haline getirirsiniz. Bu da iletişim esnasında daha oturaklı ifadeler kullanmanıza katkı sağlar. Tüm bunların sonucunda da kendisini iyi ifade eden bir insan olursunuz.
Ünlü edebiyatçıların kaleminden alıntılarla yazmak
Yazı yazmanın psikolojik ve fizyolojik katkıları
🔶 Yaşadığımız duygusal süreçlerin yazı aracılığı ile dışa vurulmasının psikolojik ve fizyolojik faydaları araştırmalarla da ortaya konulur. Konuya dair James W. Pennebaker ve Sadra K. Beall tarafından 1986 yılında yapılan
ilk çalışmada, katılımcılar yaşadıkları bir travma hakkında, kontrol grubundakilerse yüzeysel bir konu hakkında dört gün boyunca 15 ile 30 dk arasında değişen sürelerde yazılar yazdılar.
🔶 Sonuç olarak travmaları hakkında yazan
Duyguların dışa vurulmasını sağlayacak şekilde yazı yazmanın katılımcıların kan basıncının düştüğü ve dört aylık süre boyunca sağlık merkezlerini daha az ziyaret ettikleri tespit edilir. stres düzeyini de düşürdüğü ve stresle ilişkili fiziksel şikayetlerinde azalmasına katkı sağladığı görülür.
🔶 Ayrıca kişilerin gelecek hedefleri hakkında yazı yazmaları da sağlık merkezini daha az ziyaret etmelerini sağlıyor. Yazmanın psikolojik ve fizyolojik olumlu etkileri sadece olumsuz duygularını ifade edenlerde değil, hem yaşadıkları travmatik olay hem de bu olayla ilgili sahip oldukları olumsuz duygularını ifade edenler de daha belirgin görülür.
🔶 Duyguların yazılı şekilde ifade edilmesi
Yapılan bir çalışmada, liseye yeni başlayan öğrencilerden üniversiteye girmekle ilgili duyguları ve düşünceleri hakkında yazı ile yazmaları istenir. Sonuçta olumsuz tecrübelerini ifade eden katılımcıların, olumlu tecrübelerini ve önemli olmayan bir konudaki tecrübelerini yazan öğrencilere göre anlamlı şekilde çalışma belleğini güçlendirir. çalışma belleği performanslarının arttığı sonucuna ulaşılır.
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Yaşanılan Yoğun olumsuz duygular ortaya çıkaran travma ya da olumsuz anıların yazı ile ifade edilmesi psikolojik sağlığımızı da olumlu yönde etkiler. bu anılar hakkında yazmak, bu duyguların yazıya aktarılırken tekrar yapılandırılmasını sağlıyor. Ayrıca travmatik olaylar hakkında yazmak, kişilerin yaşadıklarını dışarıdan bir bakış açısıyla değerlendirmesine imkan verir.
Yeni hikayeler yazmak için