Yazı yazmanın olumlu etkileri

🔶 Günümüz dünyasında anlatmak istediklerimizi genellikle dijital ortamda klavye kullanarak yazarız. Bu durumla ilgili Van der Meer ve çalışma arkadaşlarının 2017 yılında yaptığı çalışmada çocuk, genç ve yetişkinlerle elle yazma ile klavyede yazmanın bellek üzerindeki etkileri incelendi.

🔶 Araştırmaya katılan kişiler, önce kendilerine verilen sözcükleri dijital kalem ile dokunmatik ekran üzerine yazdılar. Sonrasında kelimeleri klavye ile yazarak bilgisayara aktadılar. Verilen bu işlemleri yerine getirdikleri sırada beyin görüntüleme teknikleri ile katılımcıların beyin aktiviteleri izlendi.

Roman yazmak isteyenlerin bilmesi gereken terimler