Ünlü edebiyatçıların kaleminden alıntılarla yazmak

"Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım." Bu sözlerle anlatmıştı Sait Faik içinde oluşan yazma arzusunu. Tarih boyunca pek çok yazar, şair ve filozof yazma ile ilgili görüşlerini kaleme almışlar; belki de her gün yaptıkları eylemi yeniden tanımlamışlardı. Yazmak kimi için bir tutku, kimi için bir ihtiyaç, kimi içinse bilgi ve anıları kaydetmekti... Ünlü edebiyatçıların kaleminden yazmaya dair alıntıları derledik.