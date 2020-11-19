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Ünlü edebiyatçıların kaleminden alıntılarla yazmak

"Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım." Bu sözlerle anlatmıştı Sait Faik içinde oluşan yazma arzusunu. Tarih boyunca pek çok yazar, şair ve filozof yazma ile ilgili görüşlerini kaleme almışlar; belki de her gün yaptıkları eylemi yeniden tanımlamışlardı. Yazmak kimi için bir tutku, kimi için bir ihtiyaç, kimi içinse bilgi ve anıları kaydetmekti... Ünlü edebiyatçıların kaleminden yazmaya dair alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:11
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Yazmak mutsuzluğun sebebi değil, sonucudur.

Montaigne

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Söz vermiştim kendi kendime: yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da hırstan başka ne idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin ölümü bekleyecektim. Hırs hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kâğıt kalem aldım, oturdum. Ada'nın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.

Sait Faik Abasıyanık

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Yazar olmak isteyen insanlar var, bir de yazmak zorunda olanlar.

Charles Bukowski

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Yazmak dediğimiz dehşetli olayın kolaylaştıran bir yanı da var. Acılarını azaltıyor...

Cahit Zarifoğlu

Ünlü yazarların mutluluk üzerine sözleri

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Evet, kitap okumak bir sanattır; belki de yazmak kadar güç bir sanat.

Peyami Safa

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