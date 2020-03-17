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Ünlü yazarların mutluluk üzerine sözleri

Mutluluk, TDK sözlüğünde "Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik" olarak tanımlanır. Ancak herkes için mutluluğun tanımı farklıdır. Kimileri mutluluğun peşinden koşarken, kimileri ise mutluluğun tam olarak içinde yaşadığını onu kaybettikten sonra anlar. Şimdiye dek sayısız ve bir o kadar farklı tanımı yapılan mutluluk üzerine ünlü yazarların sözlerini derledik.

Giriş Tarihi: 17.03.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 09:40
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Cahit Zarifoğlu
Cahit Zarifoğlu

Sabah kahvaltıda, çay kaşıklarının sesi birbirine karışıyorsa; bu 'mutluluğun' sesidir. Ve anneniz karşınızda oturuyorsa, oturduğunuz yer tam olarak 'cennettir'.

10 maddede Cahit Zarifoğlu kimdir?

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Albert Camus
Albert Camus

Mutluluk, bir yerde ve her yerde hiçbir şey beklemeden dünyayı, insanları sevmektir.

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Sabahattin Ali
Sabahattin Ali

Hayatımda hiç bu kadar mesut olduğumu, içimin bu kadar genişlediğini hatırlamıyordum. Bir insanın diğer bir insanı, hemen hemen hiçbir şey yapmadan bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu?

Mezarı olmayan yazar: Sabahattin Ali

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Albert Einstein
Albert Einstein

Mutluluk = gerçeklik – beklentiler

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Ernest Hemingway
Ernest Hemingway

Zeki insanın mutluluğu, bildiğim en nadir şeydir.

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