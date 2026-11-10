Kalbin Hastalığı: Haset ve Kıskançlık

1 /9 HASET VE KISKANÇLIK NEDİR?















◻ Haset, bir insanın başka bir kişinin sahip olduğu nimet, başarı, güzellik, makam, bilgi, mal veya mutluluktan rahatsızlık duyması ve o nimetin kişinin elinden gitmesini arzulamasıdır.

◻ Örneğin bir arkadaşımızın başarılı olmasına sevinememek, onun başarısız olmasını istemek veya sahip olduğu güzelliklerin kendisinden alınmasını arzulamak haset duygusuna örnektir.

◻ Kıskançlık, başkasının üstünlüklerinden rahatsız olma veya sevdiğini/sahibini paylaşmak istememe durumudur. Haset, kıskançlığın başkasının nimetinden mahrum kalmasını isteme noktasına ulaşmış halidir; ancak her kıskançlık veya imrenme haset değildir.

◻ İslam ahlakında özellikle üzerinde durulan kavramlardan biri de gıptadır. Gıpta, başkasında bulunan güzel bir nimetin kendisinde de olmasını istemek, ancak o kişinin bu nimetten mahrum kalmasını arzulamamaktır.

◻ Örneğin bir insanın güzel ahlakını görüp "Ben de onun gibi güzel ahlaklı olmak istiyorum." demek gıptadır. Ancak "Keşke onun bu güzelliği, başarısı veya mutluluğu elinden alınsa." diye düşünmek hasettir. Bu iki duygu arasındaki temel fark, insanın başkasının iyiliğini isteyip istememesidir.