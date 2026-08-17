Cami ve türbeleriyle Doğu Türkistan

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UYGURLAR VE DOĞU TÜRKİSTAN

🔸 Uygurlar, 745 yılında bugünkü Doğu Türkistan topraklarında bir kağanlık kurarak tarihin en güçlü Türk devletlerinden biri olur. Fakat komşu devlet olan Çin Hükümdarlığı, özgürlüğüne düşkün Türk boyu olan Uygurları hakimiyeti altına almak ister.

🔸 Kurulan ilk Uygur Kağanlığı 840 yılında yıkılır. Tabi bunun en büyük sebebinin Çin akınları ve bunun yanı sıra yine Çinlilerin Uygurları birbirlerine düşüren oyunlarıdır.

🔸 Tüm bunlara rağmen yaklaşık bir asırdır Türkistan coğrafyasında gördükleri baskı, işkence ve asimilasyon politikalarına rağmen tarihte kalıcı izler bırakmayı başarmışlardır.