Nazi Almanyası'nın Karanlık Planı: Saf Irk ve Ötenazi Politikaları

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◼ Tarih sayfaları çoğunlukla büyük savaşları ve imparatorlukların çöküşünü anlatır. Ancak bu büyük olayların gölgesinde kalan binlerce insan hikayesi çoğu zaman sessizlikle geçiştirilir. 20. yüzyılın en karanlık dönemlerinden birinde, Nazi Almanya'sında yaşananlar sadece Holokost ile sınırlı kalmamıştı.

◼ Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da filizlenen ırkçı politikalar, toplumun en savunmasız üyelerini, yani çocukları ve gençleri hedef almıştı. Bu trajik süreçte yaşanan insan hakları ihlalleri, modern tarihin en ağır sorumluluklarından birini oluşturmakta. İşte Nazi Almanyasında tarihi kayıtlara geçen saf ırk politikaları ile ilgili detaylar...

Yıllar geçse de tartışılan lider: Adolf Hitler (1889 - 1945)