Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi

3 /18 İLK KURAM: PINHOLE / İĞNE DELİĞİ















🔸 Sinemanın ortaya çıkışında en önemli etken, daha önce de sözünü ettiğimiz üzere, fotoğrafın icadıdır. Ancak bilinmelidir ki görüntünün kayıt altına alınmasının da bir tarihi vardır.

🔸 Görüntü elde etme noktasında en temel kavram pinhole yani iğne deliği ilkesidir. Optik bir terim olan pinhole, bilim insanlarınca görüntünün bir delikten geçirilişinin incelenmesi olarak tanımlanır. Öyle ki Aristo, delik küçüldükçe görüntünün netleştiğini söylemektedir.