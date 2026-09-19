Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi
Sinema, bilimsel gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir endüstridir. Bilim insanlarının optik alanda yaptığı çalışmalar, fotoğrafın keşfi, görüntünün perdeye yansıtılabilir hale gelmesi gibi süreçlerin sonucunda meydana gelmiştir. Özellikle Lumiere kardeşlerin icat ettiği 'cinematographe', sinema tarihini başlatmış ve ilk film, seyircisiyle buluşmuştur. İşte sinemanın adım adım gelişim serüveni...
↪ Hareketli görüntünün, bilimsel yenilikler vasıtasıyla kaydedilebilir hale gelmesi, sinemanın ortaya çıkışını sağlar.
🔸 Optik alanda yaşanan gelişmelerin ardından fotoğraf makinesinin icad edilmesi sinemanın ortaya çıkmasını da sağlar. Nitekim, görüntünün kayıt altına alınabilmesi, hareketli görüntünün icadı, mucitlerin bir adım ileriye gitmesine neden olur.
🔸 Sinema alanındaki önemli gelişmeler, 1800'lü yılların başlarında yaşanır. Bu tarihlerde birçok bilim insanı, görüntünün kaydedilip perdeye yansıtılmasına öncülük edecek keşifler gerçekleştirir.
🔸 Karanlık kutunun icadından büyülü fenere, kinetoskoptan sinematografa kadar icat edilen cihazlar sonucunda sinema ortaya çıkar.
🔸 1895 senesi, sinema tarihi açısından oldukça ehemmiyetli bir yere sahiptir. Çünkü o yıl, bütün bilimsel birikimlerin sonucunda hareketli görüntü kaydedilerek perdeye yansıtılır ve ilk sinema filmi izleyicisiyle buluşur.
Sinemanın keşfini adım adım inceleyelim👇
🔸 Sinemanın ortaya çıkışında en önemli etken, daha önce de sözünü ettiğimiz üzere, fotoğrafın icadıdır. Ancak bilinmelidir ki görüntünün kayıt altına alınmasının da bir tarihi vardır.
🔸 Görüntü elde etme noktasında en temel kavram pinhole yani iğne deliği ilkesidir. Optik bir terim olan pinhole, bilim insanlarınca görüntünün bir delikten geçirilişinin incelenmesi olarak tanımlanır. Öyle ki Aristo, delik küçüldükçe görüntünün netleştiğini söylemektedir.
🔸 Pinhole ilkesi doğrultusunda, dönemin önemli buluşlarından biri olan "camera obscura" ortaya çıkar. Latince olan kavram 'camera' oda, 'obscura' karanlık anlamına gelir.
🔸 Bu icat, objektifi olmayan fotoğraf makinesi olarak düşünülebilir. Karanlık kutudaki iğne deliğinden giren ışık, yatay düzlemde ters görüntü oluşturur.
🔸 İcat edildiğinde devasa boyutlarda olan kutu, zamanla elde taşınabilecek kadar küçülür.
🔸 Camera obscura, sanatçıların gelişimine önemli katkılar sağlar, özellikle ressamlar, çizimlerinde bu icattan yararlanır.
↪ Aracı ilk defa Leonardo da Vinci, el yazmalarını oluştururken çizim amaçlı kullanır.
🔸 "Camera obscura"nın icadının ardından magic latern olarak isimlendirilen büyülü fener cihazı bulunur.
🔸 Büyülü fener ile ışık kaynağı kullanılarak bir nesneye çizilen resimler duvara yansıtılır ve görüntünün büyütülmüş hali seyirciler tarafından izlenir. Kısaca büyülü fener, görüntüleri duvara yansıtan aygıt olarak tanımlanır.
🔸 Böylece camera obscura, fotoğraf makinesinin öncüsü iken büyülü fener, slayt projektörlerinin başlangıcı olarak sinemanın keşfine giden yolda önemli basamak olur.