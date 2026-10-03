Özbekistan'ın hürriyet meşaleleri

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*Görselde Semerkand'ın gözdesi Registan Meydanı'nı görmektesiniz.

DİYAR-I ÖZBEK

💠 Özbekistan, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçası olan Timur Devleti'ne ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafyadır. Ali Şir Nevai, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Timur ve Babür gibi hem önemli yöneticilere hem de ilim ve sanat alanında dünyada güçlü yankılar uyandıran aydın bilim insanlarının öz yurdudur.

💠 Özbeklerin kutlu beldelerinden olan Harezm, Semerkand, Buhara yüzyıllar boyu Kıpçak ve Karluk Türklerinin torunlara kucak açar ve böylece öz Türk diyarı olur.

💠 Türkler ata yurdu Ötüken'den ayrılıp farklı coğrafyalara keşfe çıkarlar. Kıpçak ve Karluk kökenli Türklerin duraklarından biri de diyar-ı Özbekistan olur. Fakat diğer Türk coğrafyalarının başına gelen onların da kaderi olur. Türk halkı, kirli Rus siyasetinden payına düşeni alır.