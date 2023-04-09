Özbek Türkçesi Ramazan sözlüğü
Büyük bir heyecan ile beklenen Ramazan ayı, Özbek halkı tarafından coşku ve sevinçle karşılanır. Özbekistan'da konuşulan lehçe, Türkiye Türkçesine oldukça benzemektedir. Özbek Türklerinin bu mübarek ayda dilinden düşmeyen ve günlük yaşantılarında yer verdikleri bazı İslami kelimeler bulunur. İşte, Orta Türkçenin temsilcisi Özbekçede var olan birbirinden güzel Ramazan terimleri...
Giriş Tarihi: 09.04.2023
11:48
Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
11:54
RAMAZAN - RAMAZON
🔹 Karluk grubunun temsilcilerinden olan Özbek Türkçesinin konuşulduğu Özbekistan'da, Ramazan ayı için pek çok hazırlık yapılır ve Müslüman halk tarafından en güzel şekilde ifa edilmeye gayret edilir.
🔹 Özbek lehçesinde Ramazan sözcüğü "
Ramazon" kelimesi ile karşılık bulmaktadır.
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Xush kelding Ramazon!
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Hoş geldin Ramazan.
KARDEŞLİK- QARDOSHLİK
🔹 Her dönemde bizlerin içinde var olması gereken kardeşlik duygusunu bilhassa Ramazan ayında daha çok hissetmeli ve kardeşliğin gerektirdiği şekilde bu mübarek ayı elimizden geldiğince en iyi biçimde idrak etmeliyiz.
🔹 Türkiye Türkçesinde
kardeşlik kelimesi, Özbek Türkçesinde " qardoshlik" olarak karşımıza çıkar.
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O'zbekiston- turkiya davlatlari doʻst va qardosh.
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Özbekistan- Türkiye devletleri dost ve kardeş.
ORUÇ - RO'ZA
🔹 Özbek Türkçesinde "
oruç" kelimesini "ro'za" sözcüğü karşılamaktadır. Diğer lehçelerde " oraza" şeklinde karşımıza çıkarken Özbek Türkçesinde /o/ harfinin düştüğünü görmekteyiz.
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Ro'zangiz muborak bo'lsın!
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Orucunuz mübarek olsun.
Türk lehçelerinde "oruç"
ZEKAT - ZAKOT
🔹 Zekat,
ifade etmektedir. "dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin Allah (CC) rızası için belirli kişilere vermesi gereken belli miktarı"
🔹 Müslüman bir ülke olan Özbekistan'da zekat sözcüğü, "
zakot" sözcüğü ile karşılık bulmaktadır.
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"Ro`za tutish jon uchun zakot, badan uchun riyozat, yaxshilik uchun da`vat, gunohlardan saqlanish", demakdir.
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"Oruç, ruha zekat, bedene riyazet, hayra davet ve günahlardan sakınmak" demektir.
MİSAFİR-MEHMON
🔹 Orta Türkçeyi temsil eden Özbek Türkçesinde, Eski Türkçe kelimeler ve Fars dilinden unsurları bünyesinde barındırmaktadır.
🔹 Bu duruma Farsçadan ödünçlenen "
misafir" sözcüğünü örnek verebiliriz. Özbek Türkçesindeki ünlülerin Eski Türkçe unsurları ve kendi dilindeki ögeleri yuvarlaklaştırmasıyla ünlüdür. Misafir kelimesi de bu lehçede " mehmon" olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Umrindo'n baraka tap! Eşigindo'n mehmon o'rimasin!
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Ömründen bereket bul! Kapından misafir eksilmesin!
Türk lehçelerinde "misafir"