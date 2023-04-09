Özbek Türkçesi Ramazan sözlüğü

Büyük bir heyecan ile beklenen Ramazan ayı, Özbek halkı tarafından coşku ve sevinçle karşılanır. Özbekistan'da konuşulan lehçe, Türkiye Türkçesine oldukça benzemektedir. Özbek Türklerinin bu mübarek ayda dilinden düşmeyen ve günlük yaşantılarında yer verdikleri bazı İslami kelimeler bulunur. İşte, Orta Türkçenin temsilcisi Özbekçede var olan birbirinden güzel Ramazan terimleri...