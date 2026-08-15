Afrika'dan Antarktika'ya Yeryüzünün En Etkileyici Tuz Gölleri

1 /16 Tuz gölleri: Doğanın asırlar boyu şekillendirdiği büyüleyici manzaralar















◼ Yeryüzünün kurak coğrafyalarında, asırlar boyu yavaş yavaş oluşumunu tamamlayan tuz gölleri, doğanın sunduğu en büyüleyici manzaralardan birini oluşturmakta.

◼ Yer altı mineral kaynaklarının yüzeye çıkması ve yüksek buharlaşma seviyeleri, zamanla bu bölgelerde muazzam tuz birikintilerini meydana getirir. Her biri kendine özgü bir ekosisteme sahip olan bu alanlar, sert çevre koşullarına rağmen barındırdıkları sıra dışı biyolojik yapılarla araştırmacıları ve gezginleri büyülemeye devam ediyor.

Ekosistem ne demek?

Belirli bir alanda yaşayan bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi tüm canlıların birbirleriyle ve çevreyle sürekli etkileşim içinde olduğu yaşam sistemidir.

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