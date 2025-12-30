Secdenin Sükûneti: "En yakın olduğun an"

1 /10













◾ Kul, Rabbine daima yakın olmak ister. O'nun emrettiklerine uymak ve daha iyi bir insan olmak için çabalar. Bahsi geçen anların en özeline dair bir hadis-i şerif bulunmakta. "Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde anıdır."

(Ebu Davud, Nikâh, 40.)

◾ Rahmân suresinde ise "O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı" buyuruluyor. İnsan oğlu yaratılışından ötürü Rabbi'ne secde ederek ruhunu huşûyla buluşturur.