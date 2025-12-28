Büyüklerin sözleri
Yayınlanma Tarihi: 28.12.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:57
Allah Resulü (SAV) bir hadis-i şerifinde "Din nasihattir" buyurarak yüce dinimizin nasihat üzerine kurulu olduğuna dikkat çekmişti. Hz. Peygamberin (SAV) müminlere çokça nasihat etmesi alimlerinden de kendilerinden sonra gelenlere nasihat etmelerine zemin hazırladı. Böylece İslam kültür kültür ve medeniyetinde geniş bir nasihat ağı meydana çıktı. Sizler için İslam alimlerinin nasihatlerini araştırdık.
"Bir şeyden korkan, ondan kaçar. Bir şeye rağbet eden, onu talep eder."
Zünnun-i Mısri
"Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün."
Şeyh Edebali
Hikmet ehlinden birisinin topladığı kırk bin sözden üç tanesi şudur: Malına güvenme, mideni alamayacağı kadar doldurma ve faydasız ilmi toplama.
Abdullah İbni Mübarek
"Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazi, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun."
İbn Rüşd
"Zor olan, doğruyu görmek değil; onu kabullenmektir."
İmam Maturidi
