Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Büyüklerin sözleri

Büyüklerin sözleri

Yayınlanma Tarihi: 28.12.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:57

Allah Resulü (SAV) bir hadis-i şerifinde "Din nasihattir" buyurarak yüce dinimizin nasihat üzerine kurulu olduğuna dikkat çekmişti. Hz. Peygamberin (SAV) müminlere çokça nasihat etmesi alimlerinden de kendilerinden sonra gelenlere nasihat etmelerine zemin hazırladı. Böylece İslam kültür kültür ve medeniyetinde geniş bir nasihat ağı meydana çıktı. Sizler için İslam alimlerinin nasihatlerini araştırdık.

1/20

"Bir şeyden korkan, ondan kaçar. Bir şeye rağbet eden, onu talep eder."

Zünnun-i Mısri

CÜNEYDİ BAĞDADİ'NİN SÖZLERİ VE TAVSİYELERİ

2/20

"Namertle dost olma: Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün."

Şeyh Edebali

KABUL OLAN DÖRT PEYGAMBER DUASI

3/20

Hikmet ehlinden birisinin topladığı kırk bin sözden üç tanesi şudur: Malına güvenme, mideni alamayacağı kadar doldurma ve faydasız ilmi toplama.

Abdullah İbni Mübarek

MÜSLÜMANIN SAHİP OLMASI GEREKEN TEMEL ERDEM

4/20

"Kimseden daha iyi olmadığınızı anlayacak kadar mütevazi, herkesten farklı olduğunuzu kavrayacak kadar bilge olun."

İbn Rüşd

UZAKLARDAN BİR NASİHAT: TENBİHÜ'L GAFİLİN

5/20

"Zor olan, doğruyu görmek değil; onu kabullenmektir."

İmam Maturidi

EKREM DEMİRLİ'NİN METAFİZİK YAZILARI: İBADET ÖZGÜRLÜKTÜR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mimar Sinan İstanbul’un su sorununu nasıl çözdü?

Mimar Sinan İstanbul'un su sorununu nasıl çözdü?

Peygamber Efendimiz ve sahabilerin hayatından örneklerle samimiyet

Peygamber Efendimiz ve sahabilerin hayatından örneklerle samimiyet

Hz. Yahya’nın şehadeti

Hz. Yahya’nın şehadeti

Büyüklerin sözleri

Büyüklerin sözleri

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İnsanlığın Hafızası Kayıt Altında: Gazze Soykırımı Dijital Arşive Dönüştü

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor