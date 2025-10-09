Ekrem Demirli’nin metafizik yazıları: İbadet Özgürlüktür

İslam'ın temel kaideleri olan ibadetler Müslümanların yaşamlarını etkilediği gibi kişinin Rabbine ile kurduğu bağı da güçlendiren eylemlerdir. "İbadet aslında insan zihninin yetkinleşmesi, insan aklının kemale ermesiyle ilgili emirler bütünüdür ya da birtakım kurallar manzumesidir" cümlesi ile ibadet kavramına metafizik açıdan yaklaşan Ekrem Demirli'nin İbadet Özgürlüktür başlıklı eserinden önemli noktaların altını çizdik.
1/58
💠
Binaenaleyh insan kelime-i şehadet getirmekle Tanrı'nın birliğini ve uluhiyetini gerçekleştirmiş olmuyoruz, melekler ve Tanrı'nın fiiline iştirak etmekle yokluğa karşı varlığı, karanlığa karşı nuru, cehalete karşı birliği tercih etmekle "düşünen canlı" haline geliyoruz.
Ekrem Demirli
2/58
💠
Kelime-i tevhid cümlesinde beyan edilen hüküm, İslam'da dini inancın genel çerçevesi haline gelerek peygamberliği Allah'a giden yol haline getirmiştir: Nübüvvet yol, Allah ise maksattır.
Ekrem Demirli
3/58
💠
İslam'ın kelime anlamını teşkil eden teslimiyet, iradeye teslimiyet haline gelerek Tanrı'ya tevekkül anlamına ulaşır.
Ekrem Demirli
4/58
💠
O halde meleklere imanı doğada, gökyüzünde, akıllarda bulunan güçler (iyi ve kötü) karşısında iktidarın Tanrı'da toplanması olarak düşünmek gerekir.
Ekrem Demirli
5/58
💠
Nübüvvet gerçekte Tanrı ile insan arasındaki en özel ilişkinin adı iken aynı zamanda Tanrı'nın bütün insanlarla olan genel irtibatının özel hallerinden birisidir.