Bir Peluş Bir Umut: Minik Kalplere Büyük Destek

◾ Kartal İlçesi Teğmen Burak Evirgen İlkokulu tarafından başlatılan "Bir Peluş – Bir Umut" kampanyası, Filistinli çocuklar için anlamlı bir dayanışma köprüsü oluşturdu.

◾ Savaşın acı yüzüyle karşılaşan ve çatışma ortamında büyümek zorunda kalan minik kalplere umut ışığı taşımayı amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesi, kısa sürede velilerin ve öğrencilerin büyük desteğini aldı. Kampanya koordinatörleri, ilk haftalarda beklentilerin üzerinde katılım sağlandığını ve peluş oyuncak bağışlarının hızla arttığını belirterek, toplumsal duyarlılığın ne kadar güçlü olduğunu vurguladılar.

◾ Çocuk psikologları ve pedagog uzmanlar, özellikle travma yaşayan çocuklar için peluş oyuncakların duygusal iyileşme sürecinde kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor. Savaş ve çatışma ortamında büyüyen Filistinli çocukların, peluş oyuncaklar sayesinde güven duygusu geliştirdiği, stresle başa çıkma becerilerinin arttığı ve duygusal güvenlik hissettiği bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

◾ Kampanya kapsamında toplanan her bir oyuncak, sadece maddi bir bağış değil, aynı zamanda sevgi, umut ve dayanışma mesajı taşıyor. Uzmanlar, bu tür insani yardım projelerinin çocukların psikolojik rehabilitasyonunda terapi aracı olarak kullanılabileceğini ve uzun vadede olumlu etkiler yarattığını belirtiyor.

◾ Teğmen Burak Evirgen İlkokulu velileri, kampanyaya gösterdikleri yoğun ilgiyle toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Çocuklarıyla birlikte kampanyaya katılan aileler, sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda çocuklarına empati, paylaşma ve küresel vatandaşlık bilinci kazandırma fırsatı buldu.

◾ Eğitimciler, bu tür kampanyaların öğrencilerde sosyal sorumluluk duygusu geliştirdiğini, farklı kültürlere karşı duyarlılık oluşturduğunu ve insani değerleri pekiştirdiğini vurguluyor. Veliler, yaptıkları küçük katkılarla büyük bir mutluluğa ortak olmanın manevi huzurunu yaşarken, öğrenciler de paylaşmanın ve yardımlaşmanın gerçek anlamını deneyimleyerek öğreniyor.

◾ "Bir Peluş – Bir Umut" kampanyası, okul içinde dayanışma ruhunu güçlendirirken, aynı zamanda bölge genelinde de örnek bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Kampanya yöneticileri, toplanan peluş oyuncakların uluslararası insani yardım kuruluşları aracılığıyla güvenli şekilde Filistinli çocuklara ulaştırılacağını açıkladı.

◾ Proje kapsamında hedeflenen 5 bin oyuncak sayısına kısa sürede ulaşılması bekleniyor. Okul yönetimi, kampanyanın başarısından aldıkları güçle benzer sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir şekilde devam ettireceklerini ve öğrencilerde toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmeye yönelik çalışmaları artıracaklarını belirtti. Mutluluğun paylaştıkça çoğaldığını ve umudun birlikte yeşerdiğini gösteren bu anlamlı kampanya, eğitim kurumlarının sosyal sorumluluk alanındaki öncü rolünü bir kez daha kanıtladı.

