Allah'ın dini bütün dinlere galip gelecektir! (Fetih Suresi Tefsiri 28. ayet)

28.02.2026

Fetih Suresi Tefsiri

Fatma Bayram

"Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ Rasûlina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

28. ayet: "Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkı li yuzhirahu alâd dîni kullihî, ve kefâ billâhi şehîdâ(şehîden)."

"Hüvellezî ersele resûlehû bilhüdâ ve dînil hakkı"

O Allah'tır ki, Resulünü hüda ve hak dini ile gönderdi.

Resul sıfatı Peygamberimizin sıfatıdır. Allah'ın bunu kendisine izafe etmesi, "O'nun Resulü" demesi çok büyük bir mertebedir. "Kulum" demesi de bizim için çok büyük bir mertebedir. Aidiyet bildiriyor; kendine ait kılmış oluyor.

Resul, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Hüda, doğru yolu gösteren delildir; Bakara Suresi'nin başında ve Kur'an'ın birçok yerinde geçer. "Hüden linnas" (İnsanlar için hidayet), "Hüden lil müttakin" (Müttakiler için hidayet) olan Kur'an'dır. Peygamber Efendimizi "bil hüda" (hidayetle) gönderdi, "insanlara rehberlik edecek bir kılavuzla, bir rehberle gönderdi" dediği oradaki kılavuz ve rehber Kur'an'dır.

Hak, Esma-ül Hüsna'dandır. "Ve dînil hakkı" dedi ya; hak din, Hakk'ın dini demektir. Bizim dinimiz, bütün insanlığın hukukunu üstlenmiştir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var; "Onların tanrılarına sövme" diyor. İnanç hürriyeti olduğunu, kimsenin inancına hakaret edilmeyeceğini söylüyor. Kötü niyet, isyan veya gizli düşmanlık yapmadıkça her seviyeden insanın İslam toplumu içerisinde hakkının ve hukukunun korunacağını belirtiyor. Şu anda İslam dünyasındaki durum nedir bilmiyorum ama Osmanlı'da yüzyıllar boyunca çok hukukluluk esastı. Ne demek bu? Yahudiler kendi aralarındaki meseleler için kendi mahkemelerine gidiyorlardı. Hristiyanlar kendi mahkemelerine gidiyor, her topluluk kendi mahkemesini kuruyordu. Tek bir hukuku herkese mecbur etmiyordu. O derecede bütün insanlığın hukukunu üstlenmiş olan Hak Teala'dan başkasına ibadeti kabul etmeyen din, İslam'dır.

"li yuzhirahu alâd dîni kullihî"

Allah, Resulünü bu hak din ve hidayet olan Kur'an ile niçin gönderdi? Bu açık. Sebebi şu: O hak dini bütün dinlerin üzerine kâhir ve galip kılmak içindir. Allah'ın dini bütün dinlere galip gelecektir! Yeter ki biz düzgün yaşayalım . Olağanüstü bir şey yapmamıza da gerek yok; bizi görene Allah'ı hatırlatacak kadar düzgün bir Müslüman olalım.

Dünyaya bir bakın; Uzak Doğu'ya İslam nasıl yayılmış? Hindistan'a, Malezya'ya, Endonezya'ya, kuzeye doğru nasıl yayılmış? Kazan'ın Müslüman oluşu İstanbul'dan, Anadolu'dan eskidir. Rusya'nın içindeki Tatarların Müslüman oluşu... Avrupa'ya, Balkanlar'a, Afrika'ya nasıl yayılmış? Bizde misyonerlik var mı? Hristiyanlardaki gibi büyük paralar toplayan, görevliler atayan, dünyanın her yerinde adam kazanmak için tebliğ yapan bir misyoner teşkilatımız var mı? Yok. İnsanlar tüccarlar yoluyla, seyyahlar yoluyla çeşitli amaçlarla oralara giden Müslümanları tanıyarak Müslüman olmuşlar. Şu anda dünyanın en kalabalık İslam ülkesi Endonezya'dır. Oradakiler tüccarlara bakmış, "Bunlar ne güzel insan! Hangi din bunları böyle yapıyor?" demişler. Basitleştirerek anlatıyorum; onun sayesinde Müslüman olmuşlar.

Biz yeter ki bunu yapabilelim. Allah dinini bütün dinlere üstün kılacaktır. Hatta karikatür krizi, Batı'daki İslam'ı merak etmeyi artırmış, Kur'an satışları tavan yapmıştır. Şu andaki Gazze olaylarında da "Bu insanlar nasıl bu kadar imanlılar? Nasıl dönmüyorlar, sapmıyorlar?" diye merak ediyorlar.

İşte, "din cinsinin hepsinin üzerine çıkarmak, hepsine galip ve üstün etmek için" ki bu galebe iki vecihledir. Birincisi; ilmen, hüccet ve burhanda galebedir ki "bil hüdâ" buna işarettir. İkincisi de amelen, fiiliyatta galebe ve istiladır ki "dînil hakkı" tabirinde de bunun tahakkukuna işaret vardır.

Yani Kur'an'ın hidayet oluşu; İslam dininin hüccet, burhan, müzakere, tartışma ve ilmi yöntemlerle de diğerlerine üstün geleceğini gösterir. Çünkü bilimsel gelişmeler arttıkça bütün ayetlerin aslında ne demek istediği birer birer, yeni yeni anlaşılmaya başlıyor. Buna Kur'an-ı Kerim'in manen muciz olması diyoruz.

Diğeri de ameli, fiili galebedir; yani gerçek hayattaki galebedir ki "Dînil hakkı" tabirinde de bunun tahakkukuna işaret vardır: İslam'la çarpışmak isteyen dinlerin hepsi muhakkak mağlup olacaktır.

Elmalılı bunu ne zaman yazdı? Unutmayın, 1930'lu yıllarda yaşanan şartları düşünün: Halifelik gitmiş, İslam dünyasının her yeri işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş, savaşlar kaybedilmiş, ekonomik olarak dibe vurulmuş... O şartlarda bunu yazıyor! Biz bir yükseliş veya küçük bir ilerleme döneminde bile bir şeylerden hemen rahatsız oluyoruz. "Bana şöyle baktılar, öyle bakmalarını istemiyorum, o yüzden başörtümü çıkarıyorum," diyebiliyoruz. Demek ki o kadar zayıflamışız.

İslam ile çarpışmak isteyen dinlerin hepsi muhakkak mağlup olacaktır. Bunlardan birincisinin (ilmi galibiyetin) tamamen zahir olduğunda şüphe yoktur. Din-i İslam, ilmi nokta-i nazardan her dine galiptir.

Kitab-ı Mukaddes'i bir kere bile okumanız, İslam'ın ilmi açıdan ne kadar üstün bir din olduğunu, hakka ve hakikate kıyaslanamayacak kadar muvafık olduğunu anlamanıza yeter.

İkincisi (fiiliyattaki galibiyet) ise tarihte bir dereceye kadar tahakkuk etmiş ve bir zamanlar Müslümanlar her kavme galip olmuş ise de bunun tamamı daha ziyade istikbalin sîne-i inkişafındadır. Yani tamamını gelecekte göreceğiz. Bütün dinlere, bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. Bazıları bunun Hazreti İsa'nın nüzulünde, yeryüzüne indiği zaman olacağını söylemişlerdir. Allahualem.

"Ve kefâ billâhi şehîdâ"

Bu vaade şahit olarak Allah yeter.

Bunu kim vadetti? İslam'ın bütün dinlere galip geleceğini kim söylüyor? Allah söylüyor. Cenab-ı Hak, "Allah'ın şahitliği yetmez mi?" diyor. İndirdiği ayetler ve fiilen izhar eylediği mucizeler ile O, buna şahitlik ediyor.

