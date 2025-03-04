Namazın Önemi: 10 Ayet ile Namazın Fazileti

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◽ Namazın hikmet ve önemine Allah birçok ayetinde altını çizmiştir. Bu ayeti kerimelere vurgu yapılarak namazın Allah'a kulluğun bir ifade biçimi olduğu anlatılır. Rabbimiz, aşağıda zikredeceğimiz ayetlerde namaz kılan kişinin maddi ve manevi kazanımlarına dikkat çeker.

➡ Namaz, Farsça bir kelimedir ve Kur'an-ı Kerim'de "salat" kelimesi ile ifade edilmektedir. "Salat"; dua, uylukların başındaki iki tümsek kemiği hareket ettirmek manalarına gelir.

Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu buyruklar, ibret ve öğüt almasını bilenlere bir hatırlatmadır.

Hûd / 114. Ayet

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