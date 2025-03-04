Namazın Önemi: 10 Ayet ile Namazın Fazileti
Günümüz ahir zamanında, bir Müslümanın imanını sağlıklı bir şekilde koruyabilmesi, manevi hayatını geliştirmesi, dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmesi için Rabbimiz ile manevi irtibat kurmaya ve bu irtibatı devam ettirmeye muhtaçtır. Bu minvalde sizlere namazın 10 ayeti kerimesi ile faziletini hazırladık.
◽ Namazın hikmet ve önemine Allah birçok ayetinde altını çizmiştir. Bu ayeti kerimelere vurgu yapılarak namazın Allah'a kulluğun bir ifade biçimi olduğu anlatılır. Rabbimiz, aşağıda zikredeceğimiz ayetlerde namaz kılan kişinin maddi ve manevi kazanımlarına dikkat çeker.
➡ Namaz, Farsça bir kelimedir ve Kur'an-ı Kerim'de "salat" kelimesi ile ifade edilmektedir. "Salat"; dua, uylukların başındaki iki tümsek kemiği hareket ettirmek manalarına gelir.
Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu buyruklar, ibret ve öğüt almasını bilenlere bir hatırlatmadır.
Hûd / 114. Ayet
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Namazın dinimizdeki önemi
◽ Namaz, Peygamber Efendimizin (SAV) uyguladığı şekilde yerine getirilen kalp, dil ve beden bütünlüğü ile birlikte yapılan bir ibadettir.
◽ Ahir zamanda imanın "dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı/dirençli davranıp Müslümanca yaşayan kimse, avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır" (Tirmizî, Fiten,73; Ebu Davud, Melahim,17) buyurulduğu bundan dolayı imanı sağlıklı bir şekilde koruyabilmek, manevi hayatı geliştirmek dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek ve neticede huzurlu olabilmek için bir Müslüman namaz kılmaya muhtaçtır.
"Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir."
Bakara, 153. Ayet
↪ İman, kalbine yerleşmiş ve gerçek mü'min niteliğini kazanmış bir Müslüman'a namaz kılmak ağır ve zor gelmez.
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Bakara, 153. Ayet Tefsiri
Sabır teriminin anlamı ve önemiyle sabır ve namazın insanı dirençli kılmadaki etkileri üzerinde daha önce durulmuştu (bk. Bakara 2/45). Orada bu buyruğun muhatabı İsrâiloğulları idi; bu yüzden de "Şüphesiz bunlar (sabır ve namaz), Allah'a huşû ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir" buyuruluyordu.
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◽ Çünkü insan yaratılış gereği Allah'ı bilmek ve ona ibadet etmekle tam bir huzura kavuşabilir. Nasıl ki bir kişi, varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için yeme, içme, uyuma gibi bir takım biyolojik ihtiyaçları gidermek zorundaysa ruhun canlı ve huzurlu kalabilmesi için de ibadet etmek durumundadır.
◽ Namaz, dinin direği olmakla birlikte bir müminin yaratıcı ile bağlantısını sürekli canlı tutandır.
"Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir."
Bakara, 45. Ayet
↪ Mümin, namazlarına müdavimdir. Bir Müslüman, namazlarını zevkle ve isteyerek kılar.
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Bakara, 45. Ayet Tefsiri
Ahlâkın ve tasavvufun temel kavramlarından olan sabır, "acıya katlanma, sıkıntıya göğüs germe; Allah'a tevekkül ederek O'ndan gelen sıkıntılara katlanma; insanın kendisini, aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü işleri yapmaya veya yapılmasını yasakladığı, uygun bulmadığı davranışlardan uzak durmaya zorlaması; kişinin hayırlı amacına ulaşma yönündeki direnci" gibi anlamlarda kullanılır.
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◽ Yüce Allah (CC), Kur'an'da, namazı üşene üşene kılmayı ve terk etmeyi münafık ve kafirlerin niteliği olarak zikretmektedir.
"Ancak, namaz kılanlar başka. Onlar, namazlarına devam eden kimselerdir."
Me'aric, 22-23. Ayetler
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Me'aric, 22-23. Ayetler Tefsiri
Bu âyetler, insanın ahlâkını yukarıda sıralanan olumsuz eğilimlerden temizlemenin veya onların etkisini kırmanın yolunu göstermektedir. Bu yol, kısaca âhiret inancıyla desteklenen güçlü bir sorumluluk duygusu geliştirmek, ibadet ve ahlâk alanında olumlu ve yapıcı davranışlar sergilemektir.
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"Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar."
Nisa, 142. Ayet
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Nisa, 142. Ayet Tefsiri
Münafıkların daha yakından tanıtıldığı bu iki âyette şu özelliklerinin altı çizilmektedir: a) Münafıklar Allah'ın sevgili kulları olan müminler için hazırladıkları tuzaklar, uyguladıkları taktikler, onları içten çökertmek için aldıkları tedbirler yoluyla başarıya ulaşacaklarını umarken bütün bunların Allah Teâlâ'nın bilgisi altında cereyan ettiğini, O'nun her şeyi görüp işittiğini unutuyorlar ve böylece gülünç duruma düşüyorlar. Gizli kamera ile rezaletleri filme alınıp sonra ilgililere gösterilince, yaptıkları ortaya çıkınca gülünç, mahcup ve perişan olanlar misali münafıklar da yaptıklarını Allah'ın müminlere bildirmesi sebebiyle rezil ve rüsvâ olmaktadırlar.