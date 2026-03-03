Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Biyografi İlk Osmanlı vakfiyelerinde bir kadın imzası: Asporça Hatun

İlk Osmanlı vakfiyelerinde bir kadın imzası: Asporça Hatun

Yayınlanma Tarihi: 03.03.2026 12:34 Güncelleme Tarihi: 03.03.2026 12:44
Sümeyye Tektaş sumeyye.gedizli@turkuvazyayin.com.tr Editör

Bizans saraylarının ihtişamından Osmanlı'nın kuruluş sancılarına uzanan, bir prensesin sultanlığa evrilen gizemli hikâyenin kahramanı, Asporça Hatun. O, yalnızca Orhan Gazi'nin eşi değil; vakfiyelere kazınan mührüyle Osmanlı'da kadın gücünün ilk mimarlarından, iki imparatorluk arasında köprü kuran asil bir şahsiyetti. İşte, ilk Osmanlı vakfiyesine imzasını atan Asporça Hatun'un hayatı...

1/10

🔸 Osmanlı tarihinde, hanedanın hanım sultanlarının yeri her zaman çok ayrı tutulmuş ve özel muamele edilmiştir. Sultanların birçoğu farklı milletten ve dinden olabilmekteydi.

🔸 Elbette Osmanlı'ya tâbi olduktan sonra Müslümanlığı kabul edip Osmanlı gelenek ve göreneklerine göre yaşamışlardır. İşte, bu hanım sultanlardan biri de belki de pek aşina olmadığımız Asporça Hatun'dur.

Kahraman bir Yörük kadını: Gülnar Hatun

2/10

🔸 Asporça Hatun'un kökeni ile alakalı pek çok soru işareti olsa da hakkında en yaygın kabul gören görüş, onun bir Bizans prensesi olduğudur.

🔸 Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos'un kızı olduğu rivayet edilir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki stratejik evlilik politikasının bir parçası olarak Orhan Gazi ile evlenmiştir.

3/10

🔸 Orhan Gazi, Asporça ile ilk eşi Nilüfer Hatun'dan sonra izdivaç yapmıştır. Asporça Hatun ise hayırlı faaliyetleriyle hanedanın ikinci hükümdarı döneminde sarayda önemli bir sultan olarak anılmıştır.

🔸 Bu evlilik, o dönemde Söğüt ve çevresinde güçlenen Osmanlı Beyliği ile zayıflayan Bizans İmparatorluğu arasındaki diplomatik dengelerin bir yansıması olarak görülebilir.

Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris

4/10

🔸 "Asporça" ismi ile alakalı farklı söylemler ve kökeni ile ilgili tartışmalı olsa da, Türk-İslam geleneği içerisinde saygın bir "Hatun" unvanıyla anılmış ve bu kimliğiyle tarihe geçmiştir.

🔸 Asporça Hatun'u özel kılan en temel etken şüphesiz, onun adına düzenlenen vakfiyelerdir. Onun için Osmanlı tarihinde kendi mülkünü kamu yararına vakfeden ilk kadın sultan diyebiliriz. Bu vakfiye ise o dönemin sosyal yapısını ve kadının ekonomik gücünü anlamak açısından eşsiz bir belge niteliğinde.

5/10

🔸 Asporça Hatun'un 1323 yılında düzenlenen vakfiyesi, Osmanlı'nın en eski resmi belgelerinden biri olarak kabul edilmekte. Bu belgede Orhan Gazi, eşine bazı köyleri ve mülkleri vermiş, Asporça Hatun da bu gelirleri hayır işlerine harcamıştır.

🔸 İşte bu da Asporça Hatun'un bağımsız bir mali güce sahip olduğunu gösteriyor. Bu noktada şunu eklememiz gerekiyor, Asporça'ya kendi adına vakıf kurma hakkını Osman Gazi vermiştir.

Türklerin ilk kadın generali: Kurmancan Datka

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

İlk Osmanlı vakfiyelerinde bir kadın imzası: Asporça Hatun

İlk Osmanlı vakfiyelerinde bir kadın imzası: Asporça Hatun

Allah’ın dini bütün dinlere galip gelecektir! Fetih Suresi Tefsiri 28. ayet

Allah'ın dini bütün dinlere galip gelecektir! (Fetih Suresi Tefsiri 28. ayet)

Ramazan’da izlenebilecek filmler

Ramazan'da izlenebilecek filmler

Namazın Önemi: 10 Ayet ile Namazın Fazileti

Namazın Önemi: 10 Ayet ile Namazın Fazileti

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi

Amerika’nın kanlı yükselişi: Boston Çay Partisi