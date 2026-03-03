İlk Osmanlı vakfiyelerinde bir kadın imzası: Asporça Hatun

2 /10













🔸 Asporça Hatun'un kökeni ile alakalı pek çok soru işareti olsa da hakkında en yaygın kabul gören görüş, onun bir Bizans prensesi olduğudur.

🔸 Bizans İmparatoru II. Andronikos Paleologos'un kızı olduğu rivayet edilir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki stratejik evlilik politikasının bir parçası olarak Orhan Gazi ile evlenmiştir.