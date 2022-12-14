Türklerin ilk kadın generali: Kurmancan Datka

🔹 Kırgız adetlerine bağlı bir ailede yetişen Kurmancan, daha küçük yaşlarda ev işlerine hâkim olmuş, annesi tarafından "geleneksel ev hanımı" olarak yetiştirilmiştir. Bunun yanı sıra savaşçı kimliğini de yadsınamayacak kadar geliştirmiştir.

🔹 İleride güçlü bir komutan olacak olan Kurmancan; çok zeki, mücadeleci, tuttuğunu koparan ve en önemlisi kendini bilen bir kız olarak büyümüştür.

Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris