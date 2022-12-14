Türklerin ilk kadın generali: Kurmancan Datka
"Dağların Kraliçesi" olarak tanınan, Türkistan tarihinin efsanevi ismi Kurmancan Datka, Kırgızistan halkını bir araya toplayarak "ilk kadın general" olmuştur. Siyasette adından çokça söz ettirmiş ve Ruslarla mücadelelere girmiştir. Savaşçı kişiliğinin yanı sıra sanata olan sevgisiyle de tanınmış, "Ziynet" mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. İşte günümüzde dahi dillerden düşmeyen hikayesiyle Kırgızların Ulu Datkası...
Giriş Tarihi: 14.12.2022
10:54
KIZGIZLARIN HALKININ SESİ: KURMANCAN DATKA
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Kurmancan Datka, Kırgızistan'ın Oş kentine bağlı Orke köyünde 1811 yılında dünyaya gelir. Kırgızların Manguş Boyu'nun Capalak soyundan Mamatbay'ın kızıdır.
🔹 Rivayet olunur ki babası,
"kışın en soğuk gününde doğan kızı üşümesin" diye evdeki eşyaları yakmıştır.
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"KURMANCAN" ADINI ALMASI
🔹 Kırgız adetlerine göre
Ramazan ve Kurban bayramlarında doğan erkek ve kız çocuklarına Kurmanali, Kurmanbek, Kurmancan, Kurmanbay adları verilir.
🔹 Bu isimlerin verilmesindeki neden,
inanışıdır. Kurmancan ise çocuklarının uzun yıllar mutlu olacağı Kurban Bayramı'nda dünyaya geldiği için bu adı almıştır.
🔹 Kırgız adetlerine bağlı bir ailede yetişen Kurmancan, daha küçük yaşlarda ev işlerine hâkim olmuş, annesi tarafından
"geleneksel ev hanımı" olarak yetiştirilmiştir. Bunun yanı sıra savaşçı kimliğini de yadsınamayacak kadar geliştirmiştir.
🔹 İleride güçlü bir komutan olacak olan Kurmancan;
çok zeki, mücadeleci, tuttuğunu koparan ve en önemlisi kendini bilen bir kız olarak büyümüştür.
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KURMANCAN'IN BABA OCAĞINA DÖNMESİ
🔹 Kurmancan daha çok küçükken babası onu, arkadaşı
Törökul'un oğlu Kulseyit ile nişanlar. Aralarındaki dostluğun güçlenmesini istemektedir. Zamanı geldiğinde ise henüz on yedi yaşında olan kızını Kulseyit ile evlendirir.
🔹 Yaklaşık bir sene evli kalan Kurmancan,
Mutsuzluğu günden güne artmaktadır. Doğup büyüdüğü yerlere özlem duyar ve dilinden şu heceler dökülür: evliliğinden de eşinden de memnun değildir.
Yükselip gün çıksa, Gölgelerin dalı yok. Bahar yeşillenip geldiğinde, Gül açacak bağı yok.
Gökyüzündeki yediyle, (yıldız) Benim ile sekiz mi? Bahtı kara Kurmancan, Evlendiğin senin dengin mi?
🔹 Eşinin kendisine göre olmadığını anlayan Kurmancan, daha fazla
evli kalmak istemez. Baba ocağına geri dönmeye karar verir.
↪ Daha çok genç olan Kurmancan'ın kaderini değiştiren bu kararı, onu ileri de
büyük bir komutan kılacaktır.
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Yaşadığı dönemin sert kanunlarını ve yapılacak dedikoduları göze alır ve günlerce sürecek yollara düşer. Ailesi, baba ocağına dönen kızlarına sevgiyle kucağını açar.
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