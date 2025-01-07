Kahraman bir Yörük kadını: Gülnar Hatun

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🔸 Gülnar'ın babası Yahşi Bey karısı Duru Han'a evladımıza ne isim verelim? diye sormuş. O ise, Baykal Gölü dolayındaki Gağti yani Kâhta kentinin komşusu Gülnar kentinden geldikleri için çocuklarının adını Gülnar koyma fikrini eşine sunmuştur.

🔹 Rivayetlere göre Kâhta adı, tarihi kaynaklara göre, Gağti olarak geçmekte. Burası, Orta Asya'daki Doğu Sibirya'da Baykal Gölü havzasıyla Moğolistan arasında bağlantıyı sağlayan yol üzerindeki şehirdir. Gağti, 1778 yılında Rusya'ya bırakılmıştır.

🔹 Göçler sırasında Anadolu'ya yerleşen bazı Türk boylarının günümüz Adıyaman sınırları içinde bulunan yere, Gağti yani Kâhta adını verdikleri düşüncesi hakimdir.