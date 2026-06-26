Mozart Dinlemek Bizi Daha Zeki Yapar Mı?

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⏺ Birçok insan klasik müzik dinlemenin entelektüel bir eylem olduğu yönünde düşüncelere sahip. Çalışırken, bir metin üzerine düşünürken veya odaklanmamızı gerektiren herhangi bir durumda klasik müzik açarak daha verimli olduğumuza inanırız. Peki entelektüel olmak ve klasik müzik arasındaki bu neden sonuç ilişkisinin tam tersi okumasını yapabilir miyiz?

⏺ Yani "zeki olduğumuz için klasik müzik dinliyoruz" değil de "klasik müzik dinlediğimiz için zeki oluyoruz" ifadesi kulağa biraz ilginç geliyor. Ancak bu, akademik araştırmalarda tartışılmış, üzerine deneyler yapılmış ve hatta kitaplar yazılmış bir soru: Mozart bizi daha zeki yapar mı?

MOZART KİMDİR? MOZART'I KİM, NASIL ÖLDÜRDÜ?