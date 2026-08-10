Doğu Anadolu’da Dönüm Noktası: Otlukbeli Muharebesi
Tarihte bugün, 11 Ağustos 1473'te gerçekleşen Otlukbeli Muharebesi, sadece iki dev ordunun değil; Doğu'nun geleneksel süvari gücü ile Batı'nın yeni nesil ateşli silah teknolojisinin yüzleşmesiydi. Fatih Sultan Mehmed ile Uzun Hasan'ı karşı karşıya getiren bu tarihi kırılma noktası, Anadolu'nun kaderini yeniden çizdi ve koskoca bir devletin çöküşünü hazırladı. İşte Otlukbeli Muharebesi ile ilgili detaylar...
🔹Otlukbeli Muharebesi, Fatih Sultan Mehmed yönetimindeki Osmanlı Devleti ile Uzun Hasan liderliğindeki Akkoyunlu Devleti arasında 11 Ağustos 1473'te gerçekleşen ve Anadolu'daki güç dengelerini kökünden değiştiren kritik bir dönüm noktasıydı.
🔹Doğu Anadolu ile İpek Yolu ticaret güzergahı üzerindeki nüfuz mücadelesinden doğan bu çatışma, Batılı devletlerin Osmanlı'yı doğudan sıkıştırma planlarını boşa çıkarmış ve donanımlı Osmanlı ordusunun, klasik Türkmen süvari taktiklerine karşı kesin üstünlüğünü kanıtlamıştı.
🔹Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon Rum Devleti'ni yıkması ve Karamanoğulları üzerinde kontrol sağlaması, Osmanlı Devleti'ni Doğu Anadolu ve İran bölgesini yöneten Akkoyunlu Devleti ile karşı karşıya getirmişti. Böylece Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, tıpkı geçmişte Timur'un yaptığı gibi Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyetini tehdit eden en büyük rakip haline geldi.
🔹Bu sırada Uzun Hasan, Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan Venedik'in yanı sıra Macaristan, Rodos Şövalyeleri ve Kıbrıs Krallığı ile diplomatik temaslar kurmaktaydı. Ordusunun eksikliklerinin farkında olduğu için Venediklilerden ısrarla top, tüfek ve ateşli silah ustaları talep ederek Osmanlı'ya karşı ortak bir cephe oluşturmaya çalıştı. İki devlet arasındaki gerginlik hat safhadaydı.
🔹Sonunda Akkoyunlular koruması altındaki Karamanoğulları ve İsfendiyaroğulları beylerinin kışkırtmasıyla harekete geçen Uzun Hasan, 1472 yılında Emir Ömer Bey komutasındaki bir orduyu Osmanlı topraklarına gönderdi. Akkoyunlu kuvvetleri Tokat'ı yağmaladı ve yaktı. Bu agresif hamle, Fatih'in bölgedeki ipek ticareti güzergahında uyguladığı yeni gümrük politikalarına bir tepki niteliğindeydi.
🔹O dönemler Amasya'da şehzade olan Bayezid'in üzerlerine geldiğini duyan Akkoyunlular geri çekilse de, 1472 kışında Yusufça Mirza kumandasında 20.000 kişilik başka bir orduyla Karaman'a girdiler. Baskın haberleri kısa sürede İstanbul'a ulaştı.
🔹Duyumları alır almaz Fatih Sultan Mehmed sefer hazırlıklarını başlattı. Veziriazamlığa getirilen Mahmud Paşa, kışın yaklaşması nedeniyle asıl seferin bahara ertelenmesini önerdi. Ancak Konya Valisi Şehzade Mustafa, Akkoyunlular üzerine gönderildi ve Osmanlı birlikleri 1472 Ağustos'unda Eflatunpınarı'nda rakibini mağlup etti.
🔹Bunun üzerine Papalık, Venedik, Napoli ve Rodos şövalyelerinden oluşan 87 gemilik Haçlı donanması Akdeniz'de harekete geçti. Uzun Hasan ile bağlantı kurabilmek amacıyla Silifke ve Kızkalesi'ni ele geçirip Karamanlılara verdiler, ardından İzmir'i işgal ettiler ancak Antalya'da başarısız oldular.
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🔹Venedik ise Uzun Hasan'ın kendsinden talep ettiği top, mühimmat ve askeri uzmanları gemilerle İçel sahillerine gönderdi. Ancak Osmanlı deniz ve kara tedbirleri sayesinde bu mühimmat Uzun Hasan'a ulaştırılamadı. Bu durum, ileride yapılacak savaşın kaderini belirleyen en kritik etkenlerden biri oldu.
🔹Uzun Hasan, Fatih'e mektup yazarak Kapadokya ve Trabzon'un kendisine verilmesi şartıyla barış teklif etti. Fatih ise bunu sert bir dille reddedip rakibini savaşa davet etti. Fatih Sultan Mehmed, doğuya yürümeden önce arkasını emniyete almak amacıyla Venedik, Macaristan ve Memlükler nezdinde diplomatik adımlar attı.