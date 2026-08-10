Doğu Anadolu’da Dönüm Noktası: Otlukbeli Muharebesi

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🔹Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon Rum Devleti'ni yıkması ve Karamanoğulları üzerinde kontrol sağlaması, Osmanlı Devleti'ni Doğu Anadolu ve İran bölgesini yöneten Akkoyunlu Devleti ile karşı karşıya getirmişti. Böylece Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, tıpkı geçmişte Timur'un yaptığı gibi Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyetini tehdit eden en büyük rakip haline geldi.

🔹Bu sırada Uzun Hasan, Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan Venedik'in yanı sıra Macaristan, Rodos Şövalyeleri ve Kıbrıs Krallığı ile diplomatik temaslar kurmaktaydı. Ordusunun eksikliklerinin farkında olduğu için Venediklilerden ısrarla top, tüfek ve ateşli silah ustaları talep ederek Osmanlı'ya karşı ortak bir cephe oluşturmaya çalıştı. İki devlet arasındaki gerginlik hat safhadaydı.

Siyasete yön veren Akkoyun ve Karakoyun hatunları