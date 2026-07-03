Anadolu'nun Tarihini Değiştiren Savaş: Kösedağ Muharebesi

2 /11 Yassıçemen'in ardından tehlike büyüdü















🔹Moğollar, daha önce İslam dünyasının kaleleri sayılan Semerkant, Buhara ve Horasan'ı yakıp yıkmış, Türk yurtlarını darmadağın etmişti. Gözünü hırs bürümüş Cengiz Han'dan sonra tahta geçen Ögeday Han da bu istilayı tamamlamak için ordularını Batı'ya doğru gönderdi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin aldığı basiretsiz karar da tam bu döneme tekabül ediyordu. 1230'daki Yassıçemen Savaşı'nda Harezmlileri yenen Selçuklular, Moğollara karşı topraklarını koruyan yegane duvarı da yıkmış oldular. Böylece Moğollar ile sınır olan Selçuklular için tehlikeli dönemler başladı.

🔹Moğol komutan Noyan, Anadolu'nun ne kadar güçlü olduğunu görmek için Doğu Anadolu bölgesine sık sık keşif saldırıları başlattı. Ahlat'tan Sivas yakınlarına kadar uzanan bu saldırılar, gelecekte yaşanacak büyük felaketin sadece başlangıcıydı. O sırada Selçuklu tahtında oturan Sultan I. Alaeddin Keykubad, yaklaşan bu tehlikeyi erkenden fark edebilen, çok ileri görüşlü bir hükümdardı.