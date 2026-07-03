Sıcaklarla Birlikte Artan Sağlık Riskleri: Uzmanlardan Kritik Uyarılar

Kafein Tehlikesi: Kola ve gazoz gibi asitli içecekler ile enerji içecekleri, içerdikleri yoğun kafein nedeniyle idrar çıkışını artırıcı etkiye sahip. Bu durum vücuttaki sıvı açığını kapatmak bir yana, daha da büyütüyor. Ayrıca bu içecekler diş minesine zarar vererek mide şikayetlerini tetikleyebiliyor.