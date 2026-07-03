Sıcaklarla Birlikte Artan Sağlık Riskleri: Uzmanlardan Kritik Uyarılar
Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem; cilt hastalıklarından gıda zehirlenmelerine, tehlikeli boyutlara ulaşan sıvı kaybından kafelerdeki buzların yol açtığı enfeksiyonlara kadar birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Uzmanlar, serinlemek için tüketilen asitli içeceklerin ve hijyenik olmayan buzların gizli tehlikeler barındırdığı konusunda uyarıyor.
🔹Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları ve nem oranları, insan sağlığını pek çok farklı yönden etkiliyor. Dışarıda geçirilen sürenin artması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve serinleme ihtiyacı, beraberinde çeşitli sağlık risklerini de getiriyor. Uzmanların dikkat çektiği başlıca tehlikeler; cilt sorunları, gıda zehirlenmeleri, aşırı sıvı kaybı ve hijyenik olmayan buz tüketimi olarak öne çıkıyor.
Modern Dünyada Bir "İçe Dönüş" Molası
🔹Havaların ısınmasıyla birlikte isilik, mantar, güneş alerjisi ve akne gibi cilt problemlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.
- İsilik ve Mantar: Aşırı terleyen bölgelerde ter bezlerinin tıkanması oldukça kaşıntılı isiliklere yol açarken; ayak parmak araları, kasık ve koltuk altı gibi nemli katlantı bölgeleri mantar ve bakteriler için uygun zemin oluşturuyor.
-
Güneş Yanıkları ve Alerjiler: Özellikle yılın ilk güneş temaslarında kızarıklık ve kabarıklıklarla seyreden alerjiler görülebiliyor. Kontrolsüz güneş teması sonucu oluşan yanıklar ve tekrarlayan güneş hasarları, ilerleyen yıllarda lekelenme ve cilt kanseri riskini artırıyor.
-
Önlemler: Şapka ve gözlük kullanımı, pamuklu giysilerin tercih edilmesi ve terli kıyafetlerin vücutta kurumadan hızlıca değiştirilmesi büyük önem taşıyor. Egzama ve roza hastalarının ise sıcak, ter ve polen temasına karşı ekstra dikkatli olması gerekiyor.
🔹Yaz aylarında en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gıda kaynaklı enfeksiyonlar geliyor.
-
Riskli Gıdalar: Özellikle dışarıda satılan tavuk döner, tavuklu pilav, mayonezli yiyecekler ve kremalı tatlılar sıcak havada çok çabuk bozularak bakteri üretiyor.
-
Belirtiler: Yemekten sonraki 3-4 saat içinde ya da ertesi güne kadar başlayan bulantı, kusma ve ishal durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.
-
Havuz Hijyeni: İshali olan kişilerin havuza kesinlikle girmemesi, havuz suyunun yutulmaması ve havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş alınması enfeksiyon zincirini kırmak için kritik adımlar arasında yer alıyor.
🔹Aşırı sıcaklarda vücudun bir soğuma mekanizması olan terleme ile günde 2-3 litreye kadar sıvı kaybedilebiliyor. Bu kaybı asitli içeceklerle gidermeye çalışmak ise vücuda faydadan çok zarar veriyor.
-
Kafein Tehlikesi: Kola ve gazoz gibi asitli içecekler ile enerji içecekleri, içerdikleri yoğun kafein nedeniyle idrar çıkışını artırıcı etkiye sahip. Bu durum vücuttaki sıvı açığını kapatmak bir yana, daha da büyütüyor. Ayrıca bu içecekler diş minesine zarar vererek mide şikayetlerini tetikleyebiliyor.
-
Ne Yapılmalı? Aşırı sıcaklarda günlük su tüketiminin 4-5 litreye kadar çıkarılması tavsiye ediliyor. Suyu tek seferde değil gün içine bölerek içmek ve su ihtiyacının bir kısmını kavun, salatalık, portakal gibi su oranı yüksek meyve-sebzelerden karşılamak büyük önem taşıyor.
🔹Yaz aylarında serinlemek için kafelerde içeceklere katılan buzlar, uygun hijyen şartlarında üretilip muhafaza edilmediğinde doğrudan mide-bağırsak enfeksiyonlarına yol açıyor.
-
Dondurma İşlemi Mikropları Öldürmez: Toplumdaki yaygın inanışın aksine, suyu dondurmak mikroorganizmaları yok etmiyor. Kirli suyla üretilen veya düzenli temizlenmeyen buz makinelerinden elde edilen buzlar eridiğinde, içindeki bakteri ve virüsler yeniden aktif hale gelerek hastalıklara neden oluyor.
-
Buzun Şeffaflığı Aldatmasın: Buzun şeffaf veya temiz görünmesi, onun mikrobiyolojik açıdan güvenilir olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik hastaların sıvı kaybına karşı çok daha hassas olduğu belirtilirken, tüketilen buzun üretim ve saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.