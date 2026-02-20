Modern Dünyada Bir "İçe Dönüş" Molası

5 /10













◾ Zamanın ritmi de akışı da Ramazan ayında değişir. Kapitalist zaman algısı ise çizgiseldir ve hep "tüketim" odaklıdır. İtikaf ise zamanı dairesel ve derinlemesine yaşatır.

◾ Saatlerin değil, tesbihâtın ve tefekkürün esas olduğu Ramazan'ın son on günü, zamanın bereketini keşfettirir. Asr suresinin 1 ve 3. sureleri bu hususla alakalıdır: ﴾1﴿ Asra yemin ederim ki, ﴾2﴿ İnsan gerçekten ziyandadır. ﴾3﴿ Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.

AYETİN TEFSİRİ

➡ Asr (asır) kelimesi isim olarak "mutlak zaman, içinde bulunulan zaman, karn (80 veya 100 yıllık zaman dilimi), gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı, bir neslin veya bir hükümdarın, bir peygamberin yaşadığı zaman dilimi, bir dinin yaşandığı dönem" gibi mânalarda kullanılır. Müfessirler burada zikredilen asr kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. Muhammed'in asrı ve âhir zaman gibi farklı şekillerde tefsir etmişlerdir. Bize göre bunlar içinde sûrenin içeriğine ve mesajına en uygun düşeni "mutlak zaman" anlamıdır. Buna göre sûrenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Çünkü zaman, kendisi zaman üstü olan Allah Teâlâ'nın yaratma, yönetme, yok etme, rızık verme, alçaltma, yüceltme gibi kendi varlığını ve sonsuz kudretini gösteren fiillerinin tecelli ettiği bir varlık şartı olması yanında, insan bakımından da hayatını içinde geçirdiği ve her türlü eylemlerini gerçekleştirebildiği bir imkân ve fırsatlar alanıdır.