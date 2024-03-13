İslam'ın ilk Ramazan'ında şehit olan yiğit

İslam'ın ilk Ramazan'ında şehit olan yiğidin kimd olduğunu biliyor musunuz?

🔸 Ahmet Rasim, Ramazan Sohbetleri adlı eserinde, İslam'ın ilk Ramazan'ında, oruçlu olarak şehit olan bir isimden bahseder. Bu, Hz. Ömer'in (RA) azatlı kölesi Muhacca'dır.

🔸 Bedir Savaşı'nda Peygamberimizin 320 askeri, 17 günlük oruçludur. O cesur yiğitler ki Ebu Cehil komutasındaki bin kişilik orduyu mağlup ve perişan ederler. İslam'ın yayılmasında oldukça önemli bir yere sahip Bedir Savaşı'nda, Muhacca şehit düşer.

🔸 Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz tarafından Muhacca'ya, Seyyid'üş Şüheda adı verilir. Böylece bu isim, İslam tarihinde bir ilk olarak yerini alır.

Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ

Kurgu: Ayşenur AKYOL

Kamera: Serkan HERVENİK

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