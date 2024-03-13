İslam'ın ilk Ramazan'ında şehit olan yiğit

İmam Kuşeyri Tefsiri: İlahi Kelamın Sırları
Bu tefsir tasavvuf tarihinin ilk kapsamlı tefsirlerinden birisidir. Bu itibarla kendisine kadar...
İslam'ın ilk Ramazan'ında şehit olan yiğidin kimd olduğunu biliyor musunuz?
🔸 Ahmet Rasim, Ramazan Sohbetleri adlı eserinde, İslam'ın ilk Ramazan'ında, oruçlu olarak şehit olan bir isimden bahseder. Bu, Hz. Ömer'in (RA) azatlı kölesi Muhacca'dır.
🔸 Bedir Savaşı'nda Peygamberimizin 320 askeri, 17 günlük oruçludur. O cesur yiğitler ki Ebu Cehil komutasındaki bin kişilik orduyu mağlup ve perişan ederler. İslam'ın yayılmasında oldukça önemli bir yere sahip Bedir Savaşı'nda, Muhacca şehit düşer.
🔸 Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz tarafından Muhacca'ya, Seyyid'üş Şüheda adı verilir. Böylece bu isim, İslam tarihinde bir ilk olarak yerini alır.
Sunucu/Editör: Sümeyye GEDİZLİ
Kurgu: Ayşenur AKYOL
Kamera: Serkan HERVENİK
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