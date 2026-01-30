Ruh Sağlığının Görünmez Yükü: Depresyonu Anlamak ve İyileşme Yolları

3 /5 Uyku Düzeni ve Biyolojik Saat













😑 Ruh sağlığını korumanın ve depresyon tedavisini desteklemenin en güçlü, ancak en çok ihmal edilen sütunu uykudur. Uyku, beynin gün boyu biriken duygusal çöpleri temizlediği ve kimyasal dengesini yeniden kurduğu bir onarım sürecidir.

10-12 saat boyunca güneş ışığı altında uyumak, gece yarısından önce uyunan 7 saatlik uykunun yerini tutamaz. Bilimsel araştırmalar, uykunun süresinden ziyade "zamanlamasının" ruh halini belirlediğini göstermektedir. Vücudun biyolojik saatini düzenleyen ve hücre onarımını sağlayan melatonin hormonu, en yoğun 23.00 ile 03.00 saatleri arasında salgılanır. Bu saat dilimini uykuda geçirmek, beynin duygusal düzenleme merkezini güçlendirir.

✔ Tedavideki Rolü: Depresyon, anksiyete ve bipolar bozukluk gibi süreçlerde uyku hijyenini sağlamak, ilaç ve terapi desteğinin etkisini iki katına çıkarabilir. Gece yarısından önce yatağa girmek, zihinsel direnci artırmanın ilk adımıdır.

✔ Bu noktada kıymeti büyük olan bir sünneti hatırlatmak ve hatırlamak gerekiyor. Gecenin son üçte birinde uyanmak, sadece ruhsal bir disiplin değil, aynı zamanda bedensel bir yenilenme işlemidir. Gece yarısından sonra, uykunun en derin olduğu evrelerde vücut yoğun bir melatonin salgılar. Teheccüd vaktinde uyanmak, bu hormonun zirve yaptığı anlarda bilincin açık olmasını sağlar. Araştırmalar, bu saatlerdeki kısa süreli uyanışın ve ardından gelen hafif uykunun, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve stres hormonu olan kortizolü dengeleyerek güne daha dingin bir başlangıç yapılmasına yardımcı olduğunu göstermektedir.

✔ Tıbbi açıdan, sabaha karşı saatler (genellikle 03:00 - 05:00 arası) kanın en yoğun olduğu ve kalp krizi riskinin arttığı zaman dilimleridir. Teheccüd vaktinde kalkıp hareket etmek ve abdest almak:

Kan dolaşımını hızlandırır. Damar esnekliğini artırır. Hareketsizliğe bağlı oluşabilecek riskleri minimize eder.

➡ Tabi bu zikredilen tüm biyolojik ve fiziksel faydalar, teheccüdün bir "sağlık uygulaması" olduğu anlamına gelmez. Mümin için teheccüd; her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak, O'na olan sevgi ve bağlılığını sunmak için eda edilen bir ibadettir. Kulun, Rabbinin huzuruna en samimi vakitte çıkmasıdır. Rabbimizin, kendi rızası için uykusunu bölen kuluna bu dünyada bahşettiği bir lütuf ve ikramdır. Bilimsel veriler, sadece bu muazzam ibadetin insan fıtratına ne kadar uygun olduğunu ve "Yaratan'ın, yarattığını en iyi bildiğini" tasdik eden birer tefekkür vesilesidir. Bizler sağlığımız için değil, O emrettiği ve sevdiği için kıyamdayız; şifa ise O'nun takdiridir.