Osmanlı’nın kaderini değiştiren gizemli rüyalar

2 /10 Osmanlı'da rüyalar













◾ Çünkü o zamanlar, rüyaların Allah (CC) tarafından gönderilen bir mesaj olarak kabul görülmüş ve bu alanda zaman içinde tabirnâmeler ve vakıatlar ortaya çıkmıştır.

◾ Osmanlı İmparatorluğunda rüya kişisel bir unsur olmaktan çıkar ve devletin istikametini, bekâsını birebir etkileyen aynı zamanda orduya moral veren siyasi bir araç olarak da görülebilir.