Türk mezarı ile ünlü Caber Kalesi

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◼ Caber Kalesi, tarihi değeri oldukça fazla olan bir yapı. Kuzey Suriye'de Fırat Nehri'nin orta kısmının sol sahilinde ve Rakka'nın elli kilometre batısında, volkanik bir tepe üzerinde yer almakta.

RAKKA NERESİ?

◼ Rakka, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri üzerinde yer alan bir belde. Rakka'nın batısında, Halep'ten 160 km uzaklıkta. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından kontrol edilmekteydi.