Türk mezarı ile ünlü Caber Kalesi
Stratejik noktalara, şehirlere, geçit ve dar boğazlara savunma amaçlı olarak inşa edilen kaleler tarihte oldukça önemli bir yere sahip. Caber Kalesi de geçmişten günümüze kadar pek çok medeniyete ve devlete ev sahipliği yapmış. Peki, Caber Kalesi'ni özel kılan unsur nedir? İşte, Türk mezarı ile ünlü Caber Kalesi ve bilmeniz gereken detayları...
◼ Suriye'de yaşanan sıcak gelişmeler sonrası Caber Kalesi gündeme geldi. Bu kale, tarihte yaşanan pek çok önemli olaya tanıklık etmiştir.
◼ Bunlardan biri şüphesiz Süleyman Şah'ın naaşının bir zamanlar burada bulunmasıdır. Yanı başımızda, ata toprağı kabul edilen bu kalenin neden önemli olduğunu sizler için derledik.
◼ Caber Kalesi, tarihi değeri oldukça fazla olan bir yapı. Kuzey Suriye'de Fırat Nehri'nin orta kısmının sol sahilinde ve Rakka'nın elli kilometre batısında, volkanik bir tepe üzerinde yer almakta.
RAKKA NERESİ?
◼ Rakka, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri üzerinde yer alan bir belde. Rakka'nın batısında, Halep'ten 160 km uzaklıkta. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından kontrol edilmekteydi.
◼ Caber Kalesi ve civarı, İslam'ın yayılmasından önce Devser/Dawsarôn olarak anılır. Musul-Halep yolu üzerindeki bu yer adını, Hîre Devleti'nin kurucusu Nu'mân bin Münzir'in adamlarından biri olan Devser'den almıştır.
HÎRE DEVLETİ
◼ Hîre, Irak ile Kûfe arasında bulunan Mezopotamya'daki antik bir şehir. Hîra Devleti ise 300 ile 602 yılları arasında başkenti Hîre olan güney Irak'ta hüküm sürmüş Arap krallığıdır.
LAHMÎLER
◼ Lamîler, III-VII. yüzyıllar arasında Irak'ta hüküm sürmüş Hıristiyan Arap hanedanına verilen bir isimdir. 7. yüzyıla gelindiğinde yani 640 yılında kale, İyâz b. Ganm tarafından fethedilir.
İYÂZ B. GANM
◼ İyaz b. Ganm, ünlü kumandan ve bir sahâbîdir. Sonradan Müslüman olmuş bu kişi, sevgili peygamberimizin Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerine katılmıştır.
◼ Kale, 10. yüzyıla kadar Cezîre valileri tarafından yönetilmiştir. Birçok kez el değiştiren yapı bir ara Fâtimîlerin hakimiyetine de girmiştir. Türklerin bölgeye ve kaleye gelişi Selçuklular zamanında olmuş.
◼ Selçuklu döneminde ise Ca'ber bin Sâbık el-Keşyrî ele geçirir. Bunun üzerine Melikşah Halep'e sefere çıkınca eşkıyaların yerleştiği bu kaleyi fetheder.
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