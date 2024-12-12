Naaşı üç kere taşınan Süleyman Şah

3 /10 Caber Kalesi







🔸 Tarihi değeri oldukça fazla olan Caber Kalesi, Kuzey Suriye'de Fırat Nehri'nin orta kısmının sol sahilinde ve Rakka'nın elli kilometre batısında, volkanik bir tepe üzerine konumlanmıştır.

🔸 Caber adı kaleye, Selçuklular döneminde verilmiştir. Bu isim, kaleyi geçiren Ca'ber b. Sâbık el-Kuşeyrî ele geçirmiştir. Ca'ber aslında bir haramidir ve ondan sonra başa gelen oğlu Sâlûk, kervanları vuran bir eşkıya olur.

Fırat Nehri nerede?

Fırat, Güneybatı Asya'nın en uzun ırmağıdır. Başlangıç noktaları Ağrı Diyadin'den kaynağını alan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'dan kaynağını alan Karasu Nehri'dir. Bu nehirler Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturmaktadır.