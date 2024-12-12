Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Biyografi Naaşı üç kere taşınan Süleyman Şah

Naaşı üç kere taşınan Süleyman Şah

Yayınlanma Tarihi: Aralık 12, 2024 13:09 Güncelleme Tarihi: Aralık 12, 2024 14:49

Son günlerde Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye Milli Ordusu Karakozak Köprüsü'ne kadar olan kısmı almış durumda. Edinilen bilgilere göre bölgede daha önce Süleyman Şah'ın türbesi bulunuyordu. Fakat terör olaylarından ötürü Süleyman Şah'ın naaşı, Eşme köyüne taşınmıştı. Peki, bu türbe tam olarak nerede ve hikayesi nedir? İşte, Süleyman Şah'ın türbesi ve naaşının taşınma süreci...

1/10
Süleyman Şah Türbesi
Süleyman Şah Türbesi

🔸 2024 Aralık itibariyle Suriye'de oldukça mühim gelişmeler yaşanmakta. Suriye Milli Ordusu (SMO) kuzeyde Karakozak Köprüsü'ne kadar olan toprakları terör örgütünün elinden aldı.

🔸 Burası oldukça kritik bir nokta çünkü Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olan Süleyman Şah'ın türbesi burada yer alıyor. İşte, Omanlı'nın atası olan Süleyman Şah'ın türbesi ve naaşının taşınma süreci...

UYGUR HALK OZANI: ABDUREHİM HEYİT

2/10
Osman Gazi'nin dedesi
Osman Gazi’nin dedesi

🔸 Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesidir. Şanlı komutan, 1086 yılında iki muhafızıyla birlikte Fırat Nehri'ni geçerken beraber şehit olmuştur.

🔸 Bunun üzerine naaşı bölgede bulunan Caber Kalesi'ne defnedilmiştir.

Osman Gazi kimdir?

Osman Gazi, Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahıdır. Hükümdar ve komutan olan Osman Bey, beylik olan Kayıları bir devlete dönüştürmüştür.

3/10
Caber Kalesi
Caber Kalesi

🔸 Tarihi değeri oldukça fazla olan Caber Kalesi, Kuzey Suriye'de Fırat Nehri'nin orta kısmının sol sahilinde ve Rakka'nın elli kilometre batısında, volkanik bir tepe üzerine konumlanmıştır.

🔸 Caber adı kaleye, Selçuklular döneminde verilmiştir. Bu isim, kaleyi geçiren Ca'ber b. Sâbık el-Kuşeyrî ele geçirmiştir. Ca'ber aslında bir haramidir ve ondan sonra başa gelen oğlu Sâlûk, kervanları vuran bir eşkıya olur.

Fırat Nehri nerede?

Fırat, Güneybatı Asya'nın en uzun ırmağıdır. Başlangıç noktaları Ağrı Diyadin'den kaynağını alan Murat Nehri ve Erzurum Dumludağ'dan kaynağını alan Karasu Nehri'dir. Bu nehirler Elazığ il sınırlarında birleşerek Fırat Nehri'ni oluşturmaktadır.

HÜKÜMDAR BİR BİLİM İNSANI: ULUĞ BEY

4/10
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi
Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi

🔸 Selçuklu Sultanı Melikşah Halep seferi esnasında Caber Kalesi'ni eşkıyalardan temizletir ve kaleyi zapt eder. İlerleyen yıllarda Nûreddin Zengi'nin eline geçen bu yerde çeşitli imar faaliyetleri yürütülür.

🔸 Pek çok kez farklı kişilerce yönetilen kale bir dönem İlhanlıların da eline geçer. Hatta bir dönem Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin de himayesinde bulunmuştur. Harezmşahlar ve Memlüklerden sonra ise Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanır.

Nûreddin Zengi kimdir?

Nûreddin Mahmud Zengî, Büyük Selçukluların Haleb Atabeyi'dir.

5/10
Mondros Ateşkes Antlaşması'nda Caber Kalesi
Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Caber Kalesi

🔸 Caber Kalesi, Osmanlı himayesinde Rakka kazasına bağlı bir beldedir. Burası 1918 senesinde İngilizler tarafından işgal edilir. Bunun ardından Suriye'ye bağlanmış ve uzun yıllar Fransa mandası olarak kalmıştır.

🔸 Mondros Ateşkes Antlaşması ile sınırlarımızın dışında kalan Caber Kalesi için 1921 yılında Fransızlarla Ankara Antlaşması yapılır. Buna göre Türk Mezarı'nın bulunduğu nokta Türkiye'ye bırakılmış olur, bu durum Lozan Antlaşması'nda da kabul edilmiştir.

Kaza ne demek?

Arapça kökenli kaza kelimesi, "ilçe" manasına gelmektedir.

ANADOLU'NUN SON BÜYÜK METAFİZİKÇİSİ: SADREDDİN KONEVİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Şam, Bağdat ve Horasan: Üç Tarz-ı Tasavvuf

Şam, Bağdat ve Horasan: Üç Tarz-ı Tasavvuf

Esed ailesi katliamlarla hafızalara kazındı

Esed ailesi katliamlarla hafızalara kazındı

Özdemir Asaf Yalnızlık Paylaşılmaz

Özdemir Asaf Yalnızlık Paylaşılmaz

Ahiretin varlığına delil 15 Ayet

Ahiretin varlığına delil 15 Ayet

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Şam, Bağdat ve Horasan: Üç Tarz-ı Tasavvuf

Şam, Bağdat ve Horasan: Üç Tarz-ı Tasavvuf

Sadreddin Konevi’den Vahdet-i Vücûd ve Esasları

Sadreddin Konevi'den Vahdet-i Vücûd ve Esasları

Tarih geri dönüyor

Tarih geri dönüyor