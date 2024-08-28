Tesettür kişisel bir tercih midir?

Erkeklerin tesettürü de konuşulmalı mı?
Fatma Bayram:
Evet, gençler hep öyle söylüyor. Onların tesettürünü de konuşalım… Şimdi burada kamuya açık bir alanda konuşuyoruz. Böyle feminist ifadeler kullanmayı çok istemem ama Müslümanlık adına yapmaları gereken o kadar çok şeyden vazgeçtiler ki erkekler, artık onların olmayacağını biz de kabullendik ve hiç konuşmuyoruz.
Mesela cihad… Siyer okudum, az önce size söylediğim gibi… Siyer okuyun; o sahabenin ne çoluk çocuğu görüyor gözleri ne evliliklerini ne hanımlarını ne ticaretlerini ne ziraatlarını… 3 kişi Tebük Savaşı'na katılamamış, biraz böyle ağırdan almışlar, Allah'ım sureler iniyor ayetler iniyor haklarında. Yani bugün tamamen terk ettiler tamamen bıraktılar kendilerine farz olan alanı. Orada neredeyse hiç varlık göstermiyorlar. Mesela çocuklarının din eğitiminden kim sorumludur, İslam'a göre? Babalar sorumludur. Onu da annelere bıraktılar.
Az önce dediğim gibi toplum bir organizmaya benzer, organın biri hastaysa öteki de ondan etkilenir ve birbirlerini tetikler karşılıklı olarak. Önce erkekler bozuldu, sonra kadınlar veya önce kadınlar bozuldu, sonra erkekler gibi şeyler söylemek istemiyorum. Bu zayıflamalar hep birlikte oluyor. Hep birlikte dünyevileştik, aşırı fiziksel değerleri yücelttik ve bunlar karşılıklı olarak birbirini etkiledi. Tesettürü bırakan arkadaşlarımızdan dürüstçe ifade edenlerin bir kısmı, bu gerekçeyle bıraktığını söylüyor. Ortada yarış var ve tesettürlü olduğun an egale ediliyorsun bu yarıştan, doğal yöntemlerle, tabii seleksiyon yani. Dolayısıyla o yarışı kaybetmek, çekilmek istemiyor. Amacına ulaşmak istiyor. Tesettür burada ciddi bir engel ve bırakıyor. Niye tesettür ciddi bir engel?
Çünkü kazanılacak olan kişiler için tesettürün bir değeri kalmadı.
Kişisel tercih meselesine gelelim.
Şimdi biliyorsunuz biz tesettürü konuşuyoruz ama başka toplumsal krizlerimiz de var, dini anlamda. Cinsiyet meseleleri, detaylarına girmeyeyim. Orada da çok altı çizilen bir kavram bu, kişisel tercih…
Neredeyse kişisel tercihlere saygı duymak, insan kabul edilmenizin şartı haline geldi. Yani insan kabul edilebilmeniz için kişisel tercihlere saygı duyuyor musun? Bu sınavdan geçmeniz gerekiyor. Bir dine inanmak nedir? Göremediğim, bilemediğim, hakikatin önemli bir kısmı var; gittiğim bir yer var, bilemediğim metafizik bir dünya var ve orayla ilgili benim bilgi edinmem lazım. Çünkü oraya doğru gidiyorum. Peki bu bilgiyi bana kim verecek? Bu alemi yaratan Allah, bana o alanla ilgili bilgi veriyor ve o alan sadece gittiğimiz bir yer değil; şu anda yaşarken de metafizik boyutlarımız var, o alanla irtibatımız var. Uhrevi amaçları görmezden geldiğimizde dünyayı da tam istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çünkü bu dünya ile tatmin olmuyoruz. Her şeyi yapıyoruz, tatmin olmuyoruz.
Benim ailemde de var ama onlarla çok detaylı konuşamıyoruz maalesef ilişkilerimiz bozulmasın diye. Fakat dış dünyadan benimle konuyu konuşmak isteyen gençlerle konuştuğumda bana söyledikleri şeyler;
ben hiçbir yerde yadırganmak veya kendisinden bir şey beklenen kişi olmak istemiyorum. Çünkü ne deniyor? Sen başörtülüsün şöyle davranmazsın; sen başörtülüsün İslam'ı temsil ediyorsun o zaman şuraya gidemezsin; şunu yapamazsın gibi beklentiler var. Dolayısıyla ben bunların hiçbirini yaşamak istemiyorum hiçbir şeyi temsil etmek istemiyorum bu şekilde yargılanmak, kınanmak istemiyorum, diyor. Bunu duyunca insan şöyle zannediyor; başörtüsüz dünyada kimse kimseyi yargılamıyor, kınamıyor, hiçbir beklentileri yok harika yaşıyorlar, çok özgürler, herkes birbirine çok saygılı. Bu insanoğlunun yapısı. Herkesin birbirini daha çok tanıdığı bir köyde yaşıyorsanız, herkes birbirinin hayatına daha çok müdahil oluyor; ister kapalı olun ister açık. Yani Orta Avrupa'daki bir Macar köyünde de aynı sorunlar var. Dolayısıyla onu göremiyoruz. Bütün yaşadığımız sosyal problemlerin psikolojik problemlerin başörtüyü açarsan hallolacak diye düşünüyoruz, düşünüyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar.
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