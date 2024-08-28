Tesettür kişisel bir tercih midir?

Fatma Bayram:

Bununla ilgili her yerde söylüyorum, yine saygıyla burada da tekrar edeyim; Emrah Çelik'in, Türkiye'de dinden uzaklaşma ile ilgili yaptığı bir post-doc çalışması var. Orada bunun sebeplerini temelde 4 faktörle açıklamıştı. Bunun felsefi, sosyolojik, alışkanlıklar ve eğlence kültürü ile ilgili boyutları var ve üst toplum önderleri ile yeni yetişen nesil arasındaki iletişimle ilgili boyutları var. Sadece ahiret korkumuz azaldı veya şöyle bir şey yaşadık bundan dolayı oldu diye tek bir faktöre indirgemek mümkün değil ama ne yazık ki bazı büyüklerimiz, bunu görmezden gelseler veya işte küçümseseler de önemsizleştirmeye çalışsalar da -benim kanaatim de o yönde- çok ciddi boyutta yani lise çağlarındaki çocuklardan başlayarak, şu anda artık 40-50 yaşındaki hanımlara, yetişkinlere varıncaya kadar bir dini hayattan, dini hayatın kurallarına göre yaşanmasından uzaklaşma meselesi var. Bunu sadece işte dediğim gibi tesettür çok göze çarpan bir şey olduğu için en çok konuşuluyor yoksa mesela insanlar önce belki namazlarını bırakıyorlar ama hiç onu konuşmuyoruz. Dindar çevreyi bırakıyorlar. Dindar çevreyle bağlarını zayıflatıyorlar, farklı çevrelere girip çıkmaya başlıyorlar. Emrah Çelik çalışmasında, bulunduğumuz mekanların bu dönüşümü çok hızlandırdığını söylüyordu. Buna hiç kimse dikkat etmiyor.

Örtülü bir kız; nargile kafelerde, barlarda bulunmak istiyor; benim bilmediğim, dolayısıyla tanımlayamayacağım ortamlarda, bulunmak istiyor ve oralarda bulunduğunda da hiç yadırganmamak istiyor. Bir süre sonra bu onun, görsel olarak değişmesini zorunlu hale getiriyor. Dolayısıyla asıl biz oraları konuşmalıyız. Yani şöyle diyelim -inşallah benzetme yanlış olmaz- sizin vücudunuza bir mikrop girmiş, enfeksiyon yaşıyorsunuz ve çok yüksek ateşiniz var. Biz de habire ateşi konuşuyoruz ve ateşi düşürmeye çalışıyoruz ama enfeksiyonu tedavi etmeden, o ateş düşmeyecektir. Enfeksiyonu tedavi etmemiz için de hangi tür -mikrop mu virüs mü bakteri mi bilmiyorum da yanlış söylemeyeyim- olduğunu tespit etmek, sebepleri bulmamız gerekiyor ve o sebebi ortadan kaldırmanız gerekiyor. Sebep ortadan kalkmadan, enfeksiyon ortadan kalkmayacak. O kalkmadan da ateş dinmeyecektir. Dolayısıyla buz dağının sadece görünen kısmıyla uğraşmak yerine başımızı ellerimizin arasında alıp ciddi ciddi hiç savunma ve eleştiriye kalkışmadan, birilerini aşağılama, yargılama, kendimizi temize çıkarma gibi yollara girmeden, önce bir durum tespiti -sosyoloji okuyanların çok kullandığı bir ifadeyle- yapmamız gerektiğini ardından da her birimizin öncelikle biz, yani benim kişisel motivasyonum; ben bu konuda Allah'a ne diyeceğim yani Allah'ın huzuruna ona vardığımda, Allah bana "böyle bir şeye şahit oldun, yaşadığın dönemde böyle bir problem vardı, sen kendi elinden geleni yaptın mı" dediğinde, her birimizin imkanlarına göre değişen sorumlulukları var, o sorumlulukları yerine getirmeye çalışmalıyız.