Duyguların uçlarda yaşandığı hastalık: Bipolar bozukluk
En belirgin özelliği kişinin ruh halinin uçlarda gidip gelmesi olan bipolar bozukluk, günümüzde birçok kişinin yaşadığı psikolojik bir hastalıktır. Hastalığa yakalanan kişiler manik dönemlerinde aşırı mutlu iken depresif atak geçirdikleri dönemlerde hayattan keyif almayarak mutsuz, umutsuz bir ruh haline bürünürler. Bipolar bozukluğun oluşumunda genetik faktörler ve yaşanılan travmalar etkili olabilir. Peki, bipolar bozukluğun belirtileri nelerdir? Bipolar bozukluk nasıl tedavi edilir?
Giriş Tarihi: 16.12.2023
10:53
Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
12:10
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Bipolar bozuklukdolayısıyla günlük işlerini yerine getirme becerilerine etki eden kişinin ruh haline, motivasyonuna, kontrasyonuna psikolojik bir hastalıktır.
◼ Bu hastalığa sahip olan kişiler,
bazen kendini çok iyi hissederken bazen ise içine kapanarak depresifleşir. Bipolar bozukluğun en baskın özelliği ruh halinin uçlarda gidip gelmesidir.
İnsanların En Sık Kullandığı Savunma Mekanizmaları
◼ Manik dönemde kişi,
hiperaktif ruh haline girerek kendini çok neşeli hisseder. Fakat diğer uçta olduğunda depresif bir ruh haline girer ve kendini dış dünyaya karşı kapatır.
◼ Bipolar bozuklukta duygu durum atakları ilerlemiş boyutta değilse
yılda birkaç defa yaşanabilir. Çoğu hasta kendindeki duygu durum bozukluğunu hissedebilirken hastalık ileri boyuttaysa kişi bunun farkına varmayabilir. Bipolar bozukluğun da oluşabilir. genetik nedenleri olabileceği gibi yaşanan travmalar sonucunda
BİPOLAR BOZUKLUĞUN NEDENLERİ
Beyinde bulunan kimyasallardaki değişiklik
◼ Beyindeki bir ya da daha fazla
nörotransmiterde dengesizlik varsa bu hastalığın semptomları gelişebilir.
Genetik
◼ Birinci derece akrabalardan
genetik aktarım sonucu bu hastalık gelişebilir.
Tetikleyici Unsurlar
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Stresli durumlar, travmalar da bipolar bozukluğun tetikleyicileri arasındadır. Bu durumlar arasında bir ilişkinin sona ermesi, istismar, bir yakınını kaybetme ve beyin travmaları yer alır.
Günümüzde Ruhun Hastalıkları
BELİRTİLER
◼ Bipolar bozukluğa sahip olan kişi
manik durumda olduğunun farkında olmayabilir. Manik dönem genellikle birkaç ay sürer. Hastalar çoğunlukla manik dönem sonrasında kendilerini sorgulama evresine geçerler. Genellikle çevrelerindekilerin uyarılarıyla bir uzmana başvururlar.
◼ Hastalar
manik ve depresyon dönemlerinde halüsinasyon gibi Mantıksız sanrılara inanabilirler. Bu belirtiler ortamda bulunmayan görüntüleri görebilir, sesleri ve kokuları duyabilir. olarak adlandırılır. "psikoz"
◼ Belirtiler,
bireyin ruh halinde veya davranışlarında beklenmedik değişimlere sebep olabilir. Böyle durumlar hem kişi hem de çevresi için sorun oluşturur.
Yaşamda Dengeli Olmanın Önemi