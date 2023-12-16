Duyguların uçlarda yaşandığı hastalık: Bipolar bozukluk

◼ Manik dönemde kişi, hiperaktif ruh haline girerek kendini çok neşeli hisseder. Fakat diğer uçta olduğunda depresif bir ruh haline girer ve kendini dış dünyaya karşı kapatır.

◼ Bipolar bozuklukta duygu durum atakları ilerlemiş boyutta değilse yılda birkaç defa yaşanabilir. Çoğu hasta kendindeki duygu durum bozukluğunu hissedebilirken hastalık ileri boyuttaysa kişi bunun farkına varmayabilir. Bipolar bozukluğun genetik nedenleri olabileceği gibi yaşanan travmalar sonucunda da oluşabilir.