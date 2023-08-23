Hz. Ebubekir'in (RA) hilafeti sırasında gerçekleşen önemli olaylar
Allah Resulü'nün (SAV) en yakın arkadaşı, Hulefa-i Raşidin'in ilki ve Resulullah (SAV) tarafından, "ümmetim içinde ümmetime karşı en merhametli kişi" olarak övülen Hz. Ebubekir (RA) malı ve canı ile İslam davasına hizmet eden öncü bir sahabiydi. Halifelik döneminde devletin oturmasına gayret eden Hz. Ebubekir (RA), "Sıddık" lakabı ile maruftu. Sizler için Hz. Ebubekir'in (ra) halife olduğu dönemde icra ettiği önemli olayları hazırladık.
Giriş Tarihi: 23.08.2023
17:26
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Canı ve tüm malıyla İslam'a hizmet eden öncülerden, Hz. Peygamberin (SAV) dostu, sahabenin büyüklerinden Hz. Ebubekir (RA), Allah Resulü'nün (SAV) vefatının ardından "Halife" olmuştu.
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Halifelik döneminde daha çok ortaya çıkan problemlere odaklanan Hz. Ebubekir (RA), fetihleri başlatarak İslam'ın yayılmasının önünü de açtı. Hz. Ebubekir'in (RA) halifelik dönemindeki öne çıkan olayları sizler için sıraladık.
HZ. EBUBEKİR'İN (RA) HAYATI
Üsame ordusu
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Halife olduktan sonra Hz. Ebubekir'in (RA) ilk işi Resulullah'ın (SAV) Üsame b. Zeyd (RA) komutanlığında topladığı orduyu düşman üzerine sevk etmek oldu.
➡ Bu ordu İslam tarihinde
Suriye fetihlerinin kapısını aralaması yönüyle önemli mevki sahibi oldu. Bu hadise sonrası Müslümanlar, Suriye topraklarının fethine başladı.
İSLAM ORDULARININ GENÇ KOMUTANI
Ridde savaşları
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Allah Resulü'nün (SAV) vefatıyla beraber bazı kabileler ve kişiler İslam dininden yüz çevirdiler. Bu meselede Hristiyan ve Yahudilerin payı büyüktü.
➡ Bu kabileler Hz.
Peygamberi (SAV) Kureyş'e gönderilmiş bir peygamber olarak kabul ettiklerini beyan ederek zekat vermeyeceklerini ilan ettiler. Bu olaylar üzerine Hz. Ebubekir (RA) bu kabilelerle savaşma kararı aldı.
Müseylemetü'l Kezzab olayı
➡ Kendisini "
peygamber" ilan eden Müseylime'ye bizzat Resulullah (SAV) "kezzab" demişti. Hz Ebubekir (RA) bu fitnenin bastırılması amacıyla İkrime b. Ebu Cehil (RA) ve Şürahbil b. Hasene'yi (RA) yollasa da Müseylime İslam ordularını mağlup etti. Bunun üzerine Halife, Halid b. Velid (RA) komutasında bir orduyu bölgeye sevk etti.
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Yemame'de karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması sonucunda İslam ordusu galip geldi ve Müseylime öldürüldü. Böylece büyük bir fitne ateşi söndü. Bu savaş aynı zamanda Yemame Savaşı olarak da bilinir.
YEMAME SAVAŞI
➡ Bu savaşın dışında
Ridde savaşları içinde anılan diğer savaşlar;
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Zu'l Kassa Savaşı
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Tulayha b. Huveylid üzerine gönderilen ordu
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Secah Temimoğulları üzerine gönderilen ordu
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Esved el Ansi üzerine gönderilen ordu
CAHİLİYET İLE RİDDE DALGASI ARASINDA İSLAM DÜNYASI