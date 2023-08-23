Hz. Ebubekir'in (RA) hilafeti sırasında gerçekleşen önemli olaylar

Müseylemetü'l Kezzab olayı

➡ Kendisini "peygamber" ilan eden Müseylime'ye bizzat Resulullah (SAV) "kezzab" demişti. Hz Ebubekir (RA) bu fitnenin bastırılması amacıyla İkrime b. Ebu Cehil (RA) ve Şürahbil b. Hasene'yi (RA) yollasa da Müseylime İslam ordularını mağlup etti. Bunun üzerine Halife, Halid b. Velid (RA) komutasında bir orduyu bölgeye sevk etti.

➡ Yemame'de karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması sonucunda İslam ordusu galip geldi ve Müseylime öldürüldü. Böylece büyük bir fitne ateşi söndü. Bu savaş aynı zamanda Yemame Savaşı olarak da bilinir.

YEMAME SAVAŞI