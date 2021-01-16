Yemame Savaşı nedir? Yemame Savaşı'nın önemi ve sonuçları...

📌 Kâbe, Araplar arasında çok büyük bir öneme sahipti. Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilince, bu olay Araplar arasında büyük bir dikkat çekti. Fetihten bir yıl sonra Allah'ın Resulü'ne Müslüman olmak için heyetler gelmeye başladı. Kabileler, Peygamberimize (sav) elçiler gönderiyor, İslam hakkında bilgi ediniyordu. Bazıları hemen Peygamberimizin (sav) yanında Müslüman oluyor bazıları da kendi kabilelerine dönüp onları İslam'a davet etmek için geri dönüyordu.

📝 Hz. Muhammed'e gelen heyetlerin elçilerinden biri de Müseyleme idi.

"Eğer Muhammed, kendisinden sonra beni veliaht ilan ederse ona tabi olurum." dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü ona şöyle dedi:

- "Allah'a yemin ederim ki elimdeki şu dalı istesen onu dahi sana vermem. Eğer arkanı dönüp gidersen Allah seni öldürür. Ben senin hakkında iyi şeyler görmüyorum."

Müseyleme de Müslüman olmadan oradan ayrıldı.

Buhari'nin ve diğer hadis imamlarının rivayetine göre daha sonra Müseyleme, Peygamberimiz (sav) vefat etmeden önce ona bir mektup yolladı. Mektupta şöyle diyordu:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın elçisi Müseyleme'den Allah'ın elçisi Muhammed'e... Sana selam olsun.

Şimdi ben yönetimde sana ortak oldum. Şehirler sana, obalar bana olsun. Ama Kureyşliler, haddi aşan bir kavimdirler."

Peygamberimiz (sav) ise bir mektupla ona şöyle cevap verdi:

- "Allah Resulü Muhammed'ten yalancı Müseyleme'ye. Selam hidayete tabi olana olsun. Şimdi yeryüzü şüphesiz Allah'ındır, kullarından dilediğini ona mirasçı kılar; sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır."

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