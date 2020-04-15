Uhud Savaşı: Müslümanlar için ibret dolu olay

Yahudi Benî Kaynuka' kabilesinin, ihaneti yüzünden Medine'den sürülmesi diğer Medine Yahudilerinin de Müslümanlara kin beslemesine sebep oldu. Yahudi liderlerinden Kâ'b b. Eşref, Bedir yenilgisinden duyduğu üzüntüyü belirtmek için Mekke'ye gidip Mekkelileri Müslümanlardan intikam almaya teşvik etti ve kendilerine yardım vaadinde bulundu.

Bedir'de Müslümanların hücumundan kurtulan Ebû Süfyân idaresindeki kervan Mekke'ye ulaşınca mal sahipleri bütün kârlarını savaş için harcamaya karar verdiler. Amr bin Âs ve Resûlullahın Bedir'de fidye almadan serbest bıraktığı şair Ebû Azze el-Cumahî'nin de aralarında bulunduğu dört kişilik bir heyet Mekke çevresindeki kabilelerden asker toplamak amacıyla görevlendirildi.