Üsame bin Zeyd; İslam ordularının genç komutanı
Peygamberimizin "Allah ve Resulünü seven Üsame'yi sevsin!" iltifatına mazhar olan Üsame bin Zeyd, henüz on sekiz yaşında iken sahabenin ileri gelenlerinin bulunduğu orduya komutan tayin edildi. Peygamber Efendimizin terbiyesiyle yetişen Üsame, ömrünün 20 yılının onun yakınında geçirerek ailenin bir ferdi oldu. Peki, Peygamber Efendimiz Üsame bin Zeyd için nasıl dua etti? Hz. Ebu Bekir neden Üsame'den izin istedi?
Giriş Tarihi: 17.01.2020
16:26
Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
16:49
Mekke'de doğan Üsâme bin Zeyd'in babası Peygamber Efendimizin azatlısı ve ilk Müslümanlardan Zeyd bin Harise, annesi de Hz. Peygamberin dadısı Ümmü Eymen idi.
Peygamber Efendimizin terbiyesiyle yetişen Üsâme, ömrünün 20 yılının onun çok yakınında geçirerek ailenin bir ferdi oldu.
PEYGAMBERİMİZİN ÜSAME’YE DUASI
Efendimizin baktıkça "Bu, benim ev halkımdan sağ kalanıdır!" buyurduğu annesi Ümmü Eymen ve babasının hizmetleri nedeniyle Hz. Peygamberin evine teklifsiz girebilen az sayıda sahabelerden biriydi.
Hz. Peygamber, Üsâme'yi küçüklüğünden beri çok sever, bir dizine onu, diğer dizine de torunu Hasan'ı oturtur; "
Allah'ım, ben bunları seviyorum, sen de sev!" diye dua ederdi. (Buhârî, "Fezâʾilü's-sahâbe", 18)
RESÛLULLAH’IN SEVDİĞİ KİŞİ
Mekke müşriklerinden Hakîm b. Hizâm, Peygamber Efendimize Yemen hükümdarlarına ait bir elbiseyi hediye etmek istedi. Fakat Hz. Peygamber, müşriklerden hediye kabul edemeyeceğini söyleyerek elbiseyi 50 dinara satın aldı. Bu elbiseyi sadece bir cuma günü giydikten sonra Üsâme'ye giydirdi.
Hz. Peygamber, Üsâme ile ilgili olarak şöyle buyurdu: "
Şüphesiz Üsâme b. Zeyd bana, insanların en sevimlisidir. Onun, sizin iyilerinizden olmasını umuyorum. Sizler de onun hakkında iyilik tavsiyesinde bulununuz."
Bu olaydan sonra Üsâme, "hibbü Resûlillâh" (
Resûlullah'ın sevdiği kişi) veya babasından dolayı hibbü'bni'l-hib ( Resûlullah'ın sevdiği kişinin sevgili oğlu) olarak anıldı.
Peygamber Efendimizin hicretten sonra Zeyd b. Hârise ile Ebû Râfi'i görevlendirip Mekke'den Medine'ye getirttiği ailesi ve yakınları arasında Üsâme ve annesi Ümmü Eymen de vardı.
Hz. Aişe, Peygamber Efendimizin Üsame'ye olan sevgisini şöyle anlattı: "
Üsame çocuktu. Düşmüş yüzü kanamıştı. Resûlullah (sav) onu bu halde görünce bana, "Üsame'nin yüzünü yıka" buyurdu. Ben toparlanıncaya kadar Resûlullah (sav) Üsame'yi kucakladı, yüzünü gözünü yıkadı ve kanını temizledi. Onu öptü, sevdi ve teselli etti."