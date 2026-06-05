Modern çağın koşturmacasına ilaç gibi gelecek bir Japon felsefesi: Yutori

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🔹 Aslında Yutori; modern dünyanın her boşluğu bir aktivite ile her saniyeyi bir içerikle doldurma çılgınlığına karşı ruhun nefes alabileceği korunaklı bir liman inşa etmeyi amaçlıyor.

🔹 Bu durum zamanda hayatın getirdiği beklenmedik yükler karşısında kırılmamayı sağlıyor ve zihinsel bir esneklik payı bırakıyor insana...